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«Ростелеком» в Новосибирске подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ

  • 26/05/2021, 10:48
«Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области завершил установку в школах региона системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Камерами оборудованы 1 433 аудитории в пунктах проведения ЕГЭ и в региональном центре обработки информации, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

Камеры в помещениях расположены таким образом, чтобы в обзор попадали не только выпускники, но и места печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Таким образом «Ростелеком» обеспечивает объективность и делает процесс сдачи ЕГЭ прозрачным для его участников. При этом недоступными для камер остаются персональные данные школьников.

«Тестирование показало, что система видеонаблюдения готова к началу экзаменов. Все оборудование, установленное в школах, обеспечивает необходимый угол обзора, поддерживает высокое разрешение видео и передает качественный звук, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — В дни проведения ЕГЭ наши специалисты будут осуществлять мониторинг работоспособности системы, а также при необходимости оказывать техническую поддержку».

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Пропускная способность ресурса рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

В этом году ЕГЭ в Новосибирской области стартует 31 мая, в этот день школьники сдают географию, литературу и химию. Самый популярный экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня. Всего в итоговом тестировании примет участие около 16 тысяч выпускников.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Ростелеком ЕГЭ видеонаблюдение


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