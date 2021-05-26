Первый сервисный апарт-отель в Новосибирске получил три звезды

Апарт-отелю BonApart (Новосибирск) официально присвоена категория 3*. Одновременно с этим проект BonApart вышел в финал 13-ой Федеральной премии Urban Awards 2021 в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов».

Апартаменты бизнес-класса BonApart – четырнадцатиэтажное здание в центре Новосибирска, рассчитанное на 210 номеров, оборудованных как для краткосрочного, так и для длительного проживания. Управляет отелем профессиональный гостиничный оператор МТЛ (Санкт-Петербург).

Присвоение апарт-отелю категории 3* дает возможность управляющей компании вести арендный бизнес на законных основаниях, а владельцам апартаментов – получать «белый» доход от сдачи номеров гостям. Также после прохождения классификации у апарт-отеля появляется паспорт безопасности объекта и возможность регистрировать иностранных граждан по месту пребывания, что необходимо для работы с туристами, экспатами и предпринимателями из-за рубежа.