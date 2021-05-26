Первый сервисный апарт-отель в Новосибирске получил три звезды

Апарт-отелю BonApart (Новосибирск) официально присвоена категория 3*. Одновременно с этим проект BonApart вышел в финал 13-ой Федеральной премии Urban Awards 2021 в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов».
Апартаменты бизнес-класса BonApart – четырнадцатиэтажное здание в центре Новосибирска, рассчитанное на 210 номеров, оборудованных как для краткосрочного, так и для длительного проживания. Управляет отелем профессиональный гостиничный оператор МТЛ (Санкт-Петербург).
Присвоение апарт-отелю категории 3* дает возможность управляющей компании вести арендный бизнес на законных основаниях, а владельцам апартаментов – получать «белый» доход от сдачи номеров гостям. Также после прохождения классификации у апарт-отеля появляется паспорт безопасности объекта и возможность регистрировать иностранных граждан по месту пребывания, что необходимо для работы с туристами, экспатами и предпринимателями из-за рубежа.
— Апарт-отель BonApart в Новосибирске мы приняли по просьбе застройщика — компании «СЗ «Техпроект» — еще в стадии строительства. Все решения — планировочные, инженерные, отделочные, а также комплектация номеров мебелью и бытовой техникой были заложены на уровне 4*. В апарт-отеле уже работает команда, в которую входят администраторы, менеджеры по бронированию, юрист для работы с клиентами и собственниками апартаментов, бухгалтер. Необходимо еще некоторое время, чтобы в апарт-отеле заработали фитнес-центр, ресторан и конференц-зал. Не исключаю, что откроется коворкинг (опыт работы с этим форматом у нас тоже есть). Поэтому со временем BonApart сможет претендовать на более высокую категорию – 4*, — прокомментировал Николай Антонов, партнер и генеральный директор компании МТЛ.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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