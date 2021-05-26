Рекламодателям

Первый сервисный апарт-отель в Новосибирске получил три звезды

  • 26/05/2021, 10:03
Автор: Марина Санькова
apart
Открытие апарт-отеля для приёма гостей состоится в День города, в июне 2021 года.

Апарт-отелю BonApart (Новосибирск) официально присвоена категория 3*.  Одновременно с этим проект BonApart вышел в финал  13-ой Федеральной премии Urban Awards 2021 в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов».

Апартаменты бизнес-класса BonApart – четырнадцатиэтажное здание в центре Новосибирска, рассчитанное на 210 номеров, оборудованных как для краткосрочного, так и для длительного проживания. Управляет отелем профессиональный гостиничный оператор МТЛ (Санкт-Петербург).

Присвоение апарт-отелю категории 3* дает возможность управляющей компании вести арендный бизнес на законных основаниях, а владельцам апартаментов – получать «белый» доход от сдачи номеров гостям. Также после прохождения классификации у апарт-отеля появляется паспорт безопасности объекта и возможность регистрировать иностранных граждан по месту пребывания, что необходимо для работы с туристами, экспатами и предпринимателями из-за рубежа.

— Апарт-отель BonApart в Новосибирске мы приняли по просьбе застройщика — компании «СЗ «Техпроект» — еще в стадии строительства. Все решения — планировочные, инженерные, отделочные, а также комплектация номеров мебелью и бытовой техникой были заложены на уровне 4*. В апарт-отеле уже работает команда, в которую входят администраторы, менеджеры по бронированию, юрист для работы с клиентами и собственниками апартаментов, бухгалтер. Необходимо еще некоторое время, чтобы в апарт-отеле заработали фитнес-центр, ресторан и конференц-зал. Не исключаю, что откроется коворкинг (опыт работы с этим форматом у нас тоже есть). Поэтому со временем BonApart сможет претендовать на более высокую категорию – 4*, — прокомментировал Николай Антонов, партнер и генеральный директор компании МТЛ.

Фото предоставлено пресс-службой компании

400

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : апартаменты апарт-отель BonApart


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

Дмитрий Гоков: Самое главное в бизнесе — это лучшая команда

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

СГК приглашает жителей Новосибирска на публичный отчет

26/05/2021, 12:09

Бассейн раздора в Краснообске

26/05/2021, 11:52

Больше половины жителей Новосибирска мечтают о собственном бизнесе

26/05/2021, 11:51
Новости компаний

«Сибантрацит» инвестирует свыше 5 миллиардов рублей в расширение парка собственной техники

26/05/2021, 12:37

«Ростелеком» в Новосибирске подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ

26/05/2021, 10:48

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банковского рейтинга цифровизации

26/05/2021, 09:41

В АО «РЭС» налажено взаимодействие с предпринимательским сообществом

26/05/2021, 09:00

ВТБ поможет дистанционно зарегистрировать новый бизнес

25/05/2021, 16:59

Экономика

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

Импортозамещение в IT-сфере

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Бизнес и государство: взаимодействие или противостояние

Андрей Травников: К чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний!

Финансы

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Бассейн раздора в Краснообске

Бассейн раздора в Краснообске

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Андрей Травников: Мы будем отслеживать выполнение требований лицензии на разрезе «Богатырь»

Доходы раскрыло руководство КСП города

Недвижимость

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Технологии

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Телекоммуникации

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

В Новосибирске пройдет ежегодная акция «Ночь квестов»

У 85% сибиряков — остеохондроз

Рок-мюзикл «Фома» с тифлокомментариями представили новосибирским зрителям

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Большинство производителей пока игнорирует закон о расширении ответственности

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска