Дожди в Новосибирской области опередили прогнозы на несколько дней

В настоящее время идёт дождь в Пашино в Калининском районе Новосибирска. Стихия бушует и по другую сторону от Новосибирска – в Бердске, где уже ветер повалил несколько деревьев. Об этом жители города сообщают с соцсетях и телеграмм-каналах. В центре Новосибирска дождя пока нет, но тучи уже затянули небо.

Ранее о дожде сообщали в Куйбышевском и Колыванском районах Новосибирской области. На момент подготовки новости появились сообщения о том, что в Пашино пошел град. До этого про град сообщали жители Куйбышева.

Напомним, что ослабление жары и приход дождей синоптики прогнозировали с 9 июня.

Ранее редакция рассказывала о прогнозах новосибирских аграриев на урожай в связи со сложившимися погодными условиями.