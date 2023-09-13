Возбужденно уголовное дело по факту травмирования девочки в веревочном парке в Новосибирске

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела и взяла на контроль расследование травмирования 14-летней девочки в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ведовства региона.

Сообщение о том, что на территории веревочного парка «Березовая роща» 14-летняя девочка при спуске с высоты упала на землю и получила перелом бедра появилось в соцсетях 8 сентября. СУ СК России по Новосибирской области была организована процессуальная проверка. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования несовершеннолетней на территории веревочного парка «Березовая роща» в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выявлены нарушения по ремонту дорог в рамках нацпроекта.