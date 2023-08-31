На прокурора Купинского района завели уголовное дело за ДТП, где погибла его дочь

На прокурора Купинского района Новосибирской области Антона Балькова завели дело после ДТП, в котором погибла его годовалая дочка. Об этом Infopro54 рассказал источник в правоохранительных органах региона.

— Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», — сообщил источник.

Напомним, что 6 июня на трассе в Купинском районе разбилась иномарка, в которой ехал местный прокурор вместе со своей семьей.

Несчастье произошло, когда семья днем возвращалась домой с отдыха.

Основной удар от ДТП пришелся на переднюю часть авто – окно с этой стороны разбито, капот смят. На пассажирском сидении находилась супруга правоохранителя с годовалым ребенком на руках. В результате происшествия девочка погибла.

Ранее редакция сообщала о том, что виновница ДТП, сбившая пятилетнего ребенка, избежала наказания.