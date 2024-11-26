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В банках Новосибирска цена за доллар доходит до 107,5 рублей

  • 26/11/2024, 18:30
В банках Новосибирска цена за доллар доходит до 107,5 , за евро — до 112,5 рублей
У населения большинство банков покупает доллар по цене менее 100 рублей

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 26 ноября, составляет 103,79 руб. Но в 15.20 по новосибирскому времени цена американской валюты на мировом валютном рынке Forex подскочила сразу до 105,2 руб. Курс евро при этом достиг 110,2 руб.

Покупка американской и европейской валюту в банках Новосибирска обойдется еще дороже. Так, в Сбербанке один доллар можно приобрести за 105,9 руб., а евро — за 113, 10 руб. В ВТБ за доллар США придется заплатить уже 106,55 руб., а за евро — 111,85 руб. На сайте Райффайзен Банка предлагают американскую валюту за 111,6 руб., европейскую — за 115 руб. В Россельхозбанке —107,5 за доллар и 112,5 — за евро. Это максимальный показатель по городу, который увидел корреспондент Infopro54.

Интересно, что цена покупки валюты США только в ВТБ перешагнула 100-рублевый рубеж, поднявшись до 102, 55 руб. Остальные финорганизации готовы покупать доллар  максимум за 99,4 руб.

Поднимается на Московской бирже и курс юаня по отношению к рублю. За последние часы эта валюта подорожала на 0,42%, до 14,4 руб. В банках Новосибирска приобрести 1 юань можно в среднем за 15 руб.

Напомним, 20 ноября курс доллара впервые с октября 2023 года превысил отметку в 100 рублей, а уже 22 ноября внебиржевой курс американской валюты впервые с марта 2022 года подорожал до 103 руб. Вчера, 25 ноября, индекс Мосбиржи обновил минимум с 3 сентября. В лидерах падения оказались акции «Газпрома» и Сбербанка, потерявшие в цене 1,7% и 2,2%.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских банках исчезли «синие» доллары нового образца. 

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова

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Рубрики : Финансы

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : курс юаня курс евро курс доллара


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