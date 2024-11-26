Главы двух районов Новосибирска заявили о дефиците дорожных рабочих

В Новосибирске стоит острая проблема с нехваткой дорожных рабочих. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщили главы Ленинского и Дзержинского районов.

По словам главы Ленинского района Александра Гриба, штат водителей спецтехники укомплектован на 68%. По дорожным рабочим ситуация еще хуже.

— У нас дорожных рабочих 2-го разряда всего 70 человек: 50 в штате, 20 — на обслуживании. Дорожных рабочих 5-го разряда должно быть 48, фактически работает 25 человек, то есть 52%, — отметил он.

Глава Дзержинского района Константин Соболев также говорит о нехватке кадров. По его словам, укомплектованность штата дорожными рабочими на сегодняшний день не превышает 70%. В районном ДЭУ работают 59 человек вместо 84. Также есть сложности и с водителями спецтехники.

— Решаем сложный вопрос с наймом водителей на спецтехнику. Скорость найма для меня пока не удовлетворительная. Ищем и по городу, и в деревнях водители спецтехники. Принимаем их предприятие. На текущий момент, в штатном расписании 68 человек, работаю — 43 человека, — констатировал он.

Константин Соболев подчеркнул, что новая техника, которая сейчас поступает в ДЭУ, может остаться без водителей.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев попросил усилить работу по поиску сотрудников. Он подчеркнул, что другие администрации оперативнее решают вопрос с кадрами и полностью укомплектовали штат.

Напомним, что до конца 2024 года Новосибирск получит 103 новые машины для уборки улиц. На эти цели муниципалитет направил более 2 млрд рублей.

Средняя заработная плата дорожных рабочих в городе составляет более 50 тысяч рублей. В сентябре мэрия опубликовала проект постановления, согласно которому зарплату дорожных рабочих проиндексируют на 16%.

Ранее редакция сообщала, что полигоны для подготовки водителей автобусов создадут в Новосибирской области. Первые центры обучения появятся в Татарске и Куйбышеве.