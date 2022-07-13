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В Банке «Левобережный» состоялась презентация новых ипотечных программ

  • 13/07/2022, 10:57
Партнерам банка рассказали, как можно купить жилье с использованием материнского капитала и дачу без первоначального взноса, а также переехать, не дожидаясь продажи старой квартиры.

Презентация прошла в главном офисе банка в Новосибирске на ул. Кирова, 48. В мероприятии приняли участие более 70 риэлторов и застройщиков, сотрудничающих сипотека «Левобережным». Начальник управления ипотечного кредитования банка Александр Лотобаев рассказал участникам о возобновлении приема заявок на сельскую ипотеку под 3% годовых. По ней можно взять кредит на 3 млн рублей и купить жилье в сельской местности.

Если вы не успели продать свое прежнее жилье, можно взять на 1 год кредит «Переезд» без ежемесячных платежей и оплатить им первоначальный взнос либо остаток недостающей суммы за новую квартиру. При кредите на 1 млн рублей переплата составит 109 000 рублей за год. Эту сумму вы можете заложить при продаже недвижимости. Если жилье купят быстрее, вы сможете погасить кредит досрочно.

«Переезд» сочетается с любой ипотекой в Банке «Левобережный» (ПАО). Например, можно воспользоваться льготной ипотекой на новостройки для покупки квартиры по ставке от 6,5% годовых на сумму до 10 млн рублей. Также с помощью кредита «Переезд» можно закрыть ипотеку в другом банке.

Владельцы материнского капитала могут взять ипотеку «Лайт 2.0» на покупку квартиры или дома с земельным участком. Чем больше детей в семье, тем ниже ставка. Кредит выдается без первоначального взноса и подтверждения дохода.

Тем, кто планирует купить дачу или участок, банк предлагает кредит «Своя земля» по ставке от 11,65% годовых. Сумма кредита составляет до 150% рыночной стоимости дома или земли, поэтому оставшиеся средства можно потратить на благоустройство участка. Программа позволяет приобрести даже жилой дом без коммуникаций и участок с расположенными на нем незарегистрированными постройками. Первоначальный взнос и дополнительный залог не требуются. Ипотека выдается на сумму до 2 млн рублей, срок – до 10 лет.

Уточнить условия и подать заявку на кредит можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах банка.

Фото предоставлено пресс-службой Банка Левобережный

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : недвижимость ипотека


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