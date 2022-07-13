По какому принципу распределяются федеральные деньги на инфраструктуру?

Для затравки

Тему распределения федеральных средств для развития инфраструктуры на региональных площадках, где планируется жилищное строительство, на июльской сессии регионального парламента поднял депутат, представитель партии «Родина» Вячеслав Илюхин.

По его словам, из-за «несовпадения взглядов» он в итоге был вынужден уйти с должности гендиректора АО «Агентство развития жилищного строительства».

12 июля на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента о региональных критериях по отбору инвестпроектов в сфере жилищного строительства рассказали представители профильных министерств правительства области.

Министр экономического развития Лев Решетников сообщил, что у региона есть возможность использовать два инструмента: реструктуризацию бюджетных кредитов (постановление №1704) и инфраструктурные бюджетные кредиты (постановление №1189). В первом случае регион может не отдавать федеральные кредиты в Москву, а направить эти деньги на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Возврат этих средств потом происходит за счет налогов инвестпроектов, для которых эта инфраструктура построена. Инфраструктурные кредиты регионам предоставляются на льготных условиях — под 3% годовых.

— Сегодня по постановлению №1704 у нас 29 инвестиционных проектов на 202 млрд рублей инвестиций. Затраты на инфраструктуру для них составляют 14,3 млрд, при этом налогов по этим проектам планируется 70 млрд рублей. Основные направления развития инфраструктуры: ПЛП, Южный ПЛП, Академпарк, а также ряд проектов в сфере жилищного строительства на комплексных площадках, — пояснил министр.

С помощью второго инструмента, где для области установлен лимит 8,6 млрд, регион планирует реализовать 8 проектов. На финансирование ранее направлялись проекты ГЧП (7 поликлиник, поликлиника на ОбьГЭС, объекты ЖКХ). Однако недавно перечень был пересмотрен.

— Сегодня мы прорабатываем возможность по рекомендации правительства РФ усилить поддержку проектов в сфере жилищного строительства по этим инструментам, — заявил Лев Решетников.

Он также пояснил, что на следующей неделе в правительстве региона под руководством первого замгубернатора Владимира Знаткова пройдет совещание, где будет рассматриваться более детальная информация по проектам, по какому принципу будут расставляться приоритеты и на чем необходимо сфокусироваться, чтобы наиболее эффективно использовать эту возможность.

А почему они?

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил депутатам — на развитие инфраструктуры каких площадок регион планирует направить средства, полученные через бюджетные и инфраструктурные кредиты.

Финансирование по постановлению №1704:

— Поселок Клюквенный. Площадка занимает 186 га. Здесь предполагается строительство 1 млн кв. м жилья. По словам Колмакова, первоначально АРЖС сделало расчет потребности инфраструктуры на 2,9 млрд рублей. Когда началась уточняющая работа, с учетом дорог, ливневок и т.д., то сумма выросла до 6,8 млрд.

— Это комплексная площадка — и развиваться она должна комплексно. Был разработан мастер-план, который позволит развивать площадку поквартально, — комментирует чиновник. — В итоге принято решение заключать договоры с сетевыми ресурсоснабжающими организациями на техприсоединение, и они будут строить свои сети в установленные сроки.

— Поселок Тулинский. Площадка занимает 100 га. Объем предполагаемого строительства — 552 тысячи кв. м. К ней примыкает еще одна площадка, которая находится в собственности «ДОМ.РФ» — 120 га.

— Вначале планировалось, что площадки нужно развивать одновременно. Но серьезный отпечаток на эти планы наложили события февраля-марта. В итоге до ноября решено приостановить реализацию проекта и сосредоточиться на площадке Клюквенного, — пояснил Алексей Колмаков.

— Жилмассив «Радуга Сибири» (ГК «Сибирь»), Ленинский район. Проект еще находится в процессе проработки. Объем инвестиций в инфраструктуру составляет 2,3 млрд рублей. Речь идет о продлении улицы Титова и строительстве улицы Дукача, а также строительстве магистрального коллектора. Министр подчеркнул, что это позволит развивать 2 микрорайона: «Чистая слобода» и «Радуга Сибири».

Финансирование через инфраструктурные бюджетные кредиты:

Куда Новосибирской области разрешили вложить инфраструктурные кредиты? . Планируется построить 330 тысяч кв. м жилья. Расчетная потребность в инфраструктурных кредитах — 1,6 млрд рублей.

— ЖК «Озерный», поселок Мочищенского сельсовета. Планируется построить 591 тысячу кв. м жилья, на инфраструктуру нужна субсидия 1,75 млрд рублей.

— ООО «Темп». Объем ввода — 142 тысячи кв. м, субсидия — 314 млн рублей.

— Микрорайон №3 в поселке Краснообск, ГК «Брусника». Объем ввода — 445 тысяч кв. м, субсидия — 642 млн рублей.

Алексей Колмаков подчеркнул, что эти предложения застройщиков рассматривались на заседании рабочей группы, где присутствовали представители комитета по строительству и ЖКХ. В частности, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

Вопрос к критериям и счастливчикам

Информация о компаниях и проектах, которые получат поддержку в виде кредитования на развитие инфраструктуры, для большинства депутатов стала сюрпризом. Напомним, большая часть членов строительного комитета — представители застройщиков. Вячеслав Илюхин снова заявил о том, что цены, заложенные в расчеты инфраструктуры, завышены, а также обратил внимание на то, что из списка на финансирование были вычеркнуты площадки в Верх-Туле и поселке Ложок.

— Есть застройщик, который уже выкупил участок. У него есть техусловия строительства дорог и т.д. А мы говорим: «Давайте этому застройщику мы все компенсируем за счет федеральных средств». Это никакой не новый инвестиционный проект. Это мы выбираем, кому мы можем компенсировать — и это неправильно, — заявил Илюхин. — Все эти проекты должны идти через организации, 100% в уставном капитале которых — у правительства Новосибирской области. Все остальные схемы — побочные.

— По АРЖС все абсолютно понятно. По Клюквенному у меня вопросов нет, так там будут заниматься под госконтролем. А те предприятия, которые вы расписали… Лев Решетников сказал фразу, что любой проект оценивается своей рентабельностью, — напомнил Покровский. — Мы понимаем, что когда Клюквенный будет застроен, мы получим определенный объем налогов. Хотя бы гипотетически мы можем понимать, какую налоговую базу мы будем получать от этих вложений? Я хочу присоединится к рабочей группе и смотреть на конкретные цифры. Главное, чтобы деньги были направлены на развитие инфраструктуры. Нужно более конкретно прописать критерии и более точечно подойти к представителям списка, который вы называете. На поселок Мочище столько средств выделяется, а там будет реализовано это жилье, найдутся покупатели?

Депутат, гендиректор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский также отметил, что ему непонятны критерии, которые сформированы для выбора организаций, получающих госсубсидии. Депутат напомнил, что решение по масштабным инвестпроектам (МИПам) принимается в течение 8 месяцев, проходит через ряд комиссий — и только потом представляется губернатору. При этом застройщик должен соответствовать большому количеству критериев. А в случае с получением финансирования на инфраструктуру критериев — мизер. По словам Алексея Колмакова, это строительство 300 тысяч кв. м жилья, все вложения в инженерную инфраструктуру не превышают 8 тысяч рублей на кв. м, софинансирование из бюджета не превышает 2/3 стоимости техприсоединения.

Депутат Сергей Конько, представляющий интересы ГК «Дискус», добавил, что идея помогать застройщикам развивать площадки — дело хорошее. Но как при этом будет решаться вопрос с обеспечением жильем льготных категорий граждан?

— Не получится ли, что, вкладывая в инфраструктуру областные и федеральные деньги, мы потом не сможем на этих площадках купить квартиры, так как застройщики заявят: «Вы не проходите по цене?» — поинтересовался он. — Иначе мы получим социальную несправедливость. Вы видите, какой ажиотаж вызвали эти деньги, так как при комплексной застройке микрорайонов инфраструктурные затраты составляют очень большую долю, а потом застройщики бегают и пытаются вернуть эти вложения. Не всегда успешно. А тут получается, что созданы площадки для каких-то застройщиков, которые потом получат преференции относительно других.

С переходом на личности

Депутат от ЛДПР Наталья Красовская внесла еще больше драйва в заседание комитета. Она попросила Вячеслава Илюхина не использовать площадку Заксобрания для манипуляций.

— То, что правительство делает такие шаги, как разработка критериев и создание большей прозрачности по выбору участков, — это крайне важное дело, и, судя по словам коллег, работа должна быть продолжена с участием депутатского корпуса и АРЖС. Но я хочу призвать к тому, что нельзя использовать трибуну Заксобрания для манипуляций. Мы недавно были свидетелями такой манипуляции (Выступление Вячеслава Илюхина на сессии Заксобрания 7 июля. — Ред.). Сегодня вы обозначили, что для вас было ударом исключение поселка Ложок, участок в котором разрабатывается компанией, что ранее была с вами связана, — обратилась она к Илюхину. — Есть возможность честной конкуренции на основании вводимых критериев, которые будут дорабатываться в рабочем порядке. Давайте не будем трибуну Заксобрания использовать для грубых манипуляций. Причем с вынесением этого на федеральный уровень. Это, как минимум, непрофессионально.

— Вторую очередь поселка Ложок предлагалось застраиваться по той же схеме, что и поселок Клюквенный, Верх-Тулу — все идет через конкурсы. А по первой очереди поселка Ложок хочу вас поставить в известность: АРЖС не исполнила обязательства по обеспечению теплом этого жилого района. Компания, к которой, как вы говорите, я имею отношение, решила этот вопрос, построив там котельную за свои деньги, — эмоционально перечислял Илюхин. — Говорить, что я где-то лоббирую свои интересы… Сейчас все документы у Ашота Вардкесовича (Рафаелян, занял должность гендиректора АРЖС после ухода Илюхина. — Ред.). Он может их перелопатить вместе с Минстроем и найти, если я что-то сделал в ущерб государству. Уверяю, что вы там и копейки не найдете. Можно только придумать. За все свои действия я отвечаю. А говорить с трибуны, если не работает правительство, я буду — кому бы это не нравилось.

Вячеслав Илюхин заявил, что если у коллеги есть факты манипулирования, то пусть она их ему предъявляет. Кроме того, депутат сообщил, что фирма, к которой он имеет отношение, застраивает совсем другой участок.

Накал страстей снял председатель комитета Александр Терепа, который дипломатично заявил, что это предложение правительства, а депутаты могут принять участие в проработке детального плана реализации возможных проектов, а также в доработке критериев. Кроме того, он предложил определить кандидатуры депутатов, которые будут представлять комитет в рабочей группе.

Ранее редакция сообщала, что в поселке Ложок построили первый в регионе многоэтажный дом с деревянным каркасом.