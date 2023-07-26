20% новосибирцев боятся увольнения

20% трудоустроенных новосибирцев полагают, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. Любопытно, что доля тех, кто опасается остаться без работы, увеличилась — в первом квартале угрозу увольнения испытывали только 17% респондентов. К таким выводам пришли эксперты hh.ru.

Чаще всего реальную угрозу увольнения испытывают представители профессиональных сфер «Закупки» (30% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%), а также «Безопасность» (24%).

Еще 69% трудоустроенных соискателей из Новосибирской области считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению – эти респонденты ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе.

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 76%).

Ранее редакция сообщала, что стать самозанятыми хотят только 20% новосибирцев.