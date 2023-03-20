В Барауле ищут подрядчика на следующий этап благоустройства парка «Изумрудный»

В 2023 году в барнаульском парке «Изумрудный» проведут очередной — уже четвертый этап восстановления. Тендер опубликован на портале Госзакупок. Стартовая цена контракт — 117 млн рублей. Деньги на благоустройство выделили из краевого и городского бюджетов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Подрядчик до 15 августа должен обновить входные группы и ограждения вдоль парка, возвести амфитеатр. В рамках четвёртого этапа работ также обустроят пешеходные связи и произведут устройство освещения. В 2023 году в парке восстановят исторический Томский тракт и обустроят новую парковку со стороны проспекта Сибирского. Заявки на участие в тендере принимаются до 27 марта, а итоги подведут 29 марта.

В 2022 году в «Изумрудном» реконструировали пруд, навели мосты, поставили беседку, продолжили общее благоустройство потратив на это 109,4 млн рублей. Во второй половине года парку из бюджета Алтайского края предоставили дополнительные средства в размере порядка 26 млн рублей на строительство визит-центра с помещениями для персонала и пунктом проката. В 2023 году парк уже будет практически готов, останется доделать дополнительных павильонов для интеллектуальных игр и других функциональных зон.

Полная реконструкция барнаульского парка «Изумрудный» должна завершиться к 2024 году. По словам главы Фонда имущества Алтайского края Владислава Вакаева, «Изумрудный» будет таким же современным, как аналогичные парки в Москве.

В парке «Изумрудный» имелись 9 взрослых и детских аттракционов; искусственный водоем с прогулочными катамаранами, в который в 2000 году была запущены зеркальные карпы, караси, щуки, окуни; также в парке есть беседки, Барнаульский планетарий. В зимнее время здесь прокладываются лыжные трассы, а летом проводятся различные мероприятия — спортивные состязания, концерты, встречи ролевиков.

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