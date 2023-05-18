Новосибирцы сделали памятник для Владимира Зеленского

В новосибирских соцсетях распространяется фото могильного надгробия с портретом и именем президента Украины Владимира Зеленского, а также адресом изготовления – в городе Искитиме Новосибирской области. В обсуждениях и комментариях о таком необычном перфомансе. Одним участники воспринимают это с юмором и сыпят шутками, другие упрекают первых в кощунстве.

В изготовившей надгробие местной компании «Каменный двор» прокомментировать Infopro54, с какой целью было сделано надгробье, и какова его дальнейшая судьба, отказались. Собеседник редакции сослался на коммерческую тайну.

Напомним, что Новосибирск периодически отличается своеобразными похоронными перфомансами. Например, в 2021 году молодые активисты КПРФ «похоронили выборы»: на видео с грустной музыкой они закопали гроб с надписью «Выборы». Таким образом, участники перфоманса выразили протест против внедрения электронного голосования.

Также периодически вызывают споры проводимые в Новосибирске «конкурсы профмастерства» среди работников ритуальной сферы. В прошлом году кинорежиссёр Никита Михалков резко высказался против соревнований по рытью могил на скорость, проведённых в Новосибирске. Позже глава города Анатолий Локоть припомнил этот факт при подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

— Когда Никита Сергеевич Михалков, режиссер, с которым я знаком, начинает говорить про Новосибирск, я сижу, смотрю, икаю и думаю, как я с ним встречусь потом, что он у меня спросит, что я ему отвечу, — сказал мэр, обращаясь к начальнику департамента Виталию Витухину. — Если хочется покопать, давай мы с Перязевым (Начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии. — Ред.) найдем трубу, которую надо откопать, желающих посоревноваться туда поставим, и пусть они ее откапывают. По крайней мере, что-то полезное сделают. Я это в шутку говорю, но на самом деле сомнительное очень мероприятие. Давайте не у нас, где-нибудь на международном конкурсе — пожалуйста, но в Новосибирске прошу этого не делать.

Ранее редакция сообщала о необычной задумке в память об основателе новосибирского крематория.