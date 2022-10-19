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Сопровождение сервисов «умного города» в Новосибирске отдадут некоммерческой организации

  • 19/10/2022, 10:13
Автор:
умный город
Сил профильного подразделения муниципалитета не хватает для обеспечения работы всех городских цифровых сервисов.

Департамент информатизации мэрии прорабатывает вопрос о создании некоммерческой автономной организации с целью активизировать работу по созданию и последующему обслуживанию городских цифровых сервисов. Собственных сил департамента для этого недостаточно. Как следует из доклада его начальника Александра Горнштейна, последние несколько лет показали рост спроса на сервисы «умного города», касающиеся работы той или иной отрасли городского хозяйства, на внутренние сервисы структур муниципальной власти, необходимые для принятия управленческих решений, а также позволяющие работать удаленно. Особенно это стало ощутимо за несколько лет пандемии коронавируса.

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В то же время при таком росте нагрузки на департамент количество специалистов, занятых в разработке и обслуживании сервисов «умного города», осталось прежним. К примеру, по линии управления сетевой инфраструктурой на обслуживании 130 серверов вместо положенных по штату 3 специалистов на протяжении нескольких лет работает только 1 человек. Отдел видеоконференцсвязи состоит из 3 человек — при возросшем более чем вдвое к 2017 году уровне нагрузки. В рамках системы цифрового документооборота по линии департамента сохранность около 4 млн документов обеспечивают 4 человека.

Требуются какие-то решения, чтобы мы могли все сохранять и развивать, — сообщает Горнштейн. Сейчас прорабатывается вопрос создания некоей некоммерческой организации, которая будет субсидироваться из городского бюджета, куда мы могли бы взять специалистов, чтобы они помогали нам дальше сопровождать наше оборудование. Пытаемся понять, что с бюджетом 2023 года. Если получится выделить средства на эти задачи, то этот вопрос, думаю, решаемый.

При этом, как отмечает руководитель департамента, Новосибирск, в сравнении с другими муниципалитетами, является весьма продвинутым в цифровом плане.

Больше того набора систем, который представляет Новосибирск, есть только у 3 субъектов: Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, рассказывает Александр Горнштейн. Перечень у нас примерно совпадает, но у них уровень проработки сервисов «умного города» и глубина выше, и мы понимаем, что там и уровень затрат на подобные решения выше. Есть такие направления, которые отсутствуют у нас: карта ПЗЗ, уборки территории. Такие порталы есть в Салехарде. Еще у них пример — доступная среда, благодаря которой маломобильные граждане могут построить логистику своих передвижений.

умный город

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При решении вопроса цифровизации городской среды в мэрии рассчитывают на содействие области.

Сейчас этот вопрос актуализируем, говорит вице-мэр Артем Скатов. В рекомендациях цифрового совета Новосибирской области: на уровне мэрии создать координационный совет по цифровой трансформации. Такой совет создан. Мы начинаем работу. Буквально через неделю-две соберемся, позовем Анатолия Евгеньевича (Локтя, мэра Новосибирска. Ред.), министра цифрового развития, чтобы скоординировать работу, а потом посмотреть, какие задачи стоят перед мэрией, какие нужны ресурсы и где их можно взять.

По информации мэрии Новосибирска, департамент информатизации состоит из двух подразделений, одно из которых занимается IT-структурой, другое разработкой информатизационных систем, базирующихся на этой инфраструктуре. Управление цифровой инфраструктуры поддерживает 130 серверов, сопровождает почти 130 км оптоволокна, обслуживает 19 промышленных АТС, насчитывающих от 500 до 1000 абонентов и 27 узлов сетевого оборудования. По линии департамента разработаны около 58 информационных систем для «умного города».

 

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске скоро начнет работать интеллектуальная транспортная система.

Фото pixabay —  geralt

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Рубрики : Власть Бизнес Технологии Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Цифровые сервисы умный город технологии


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