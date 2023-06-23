В Бердске открылся шеститысячный магазин компании Fix Price

Сеть низких цен Fix Price открыла 6000-й магазин в Бердске. Площадь магазина составляет 293 кв метра, сообщила пресс-служба компании.

— Ассортимент состоит из порядка 2000 товарных наименований в 20 категориях, среди которых бытовая химия, продукты питания, одежда, канцтовары и другие. Как и во всех новых магазинах Fix Price в нем помимо стандартных касс установлены кассы самообслуживания, — отметили в пресс-службе.

Недавно Fix Price открыла первые магазины в Монголии и Армении.

Всего за пять месяцев 2023 года сеть открыла 279 новых магазинов на территории России, не считая магазинов-франчайзи.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выставили на продажу конкурента Fix Price.