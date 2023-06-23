Двух депутатов горсовета Новосибирска от коалиции могут лишить мандатов уже на ближайшей сессии

Вопрос по лишению мандатов двух депутатов от либеральной коалиции — Сергея Бойко* (*В апреле 2023 года включен Минюстом в реестр иностранных агентов. — Ред.) и Хельги Пироговой (Находится в международном розыске) рассмотрит июньская сессия горсовета (пройдет 28 июня) по итогам заседания комиссии по противодействию коррупции, сделавшей заключения, что материалы, предоставленные прокуратурой в отношении депутатов, соответствуют действительности. Об этом Infopro54 сообщил источник по итогам заседания специальной антикоррупционной комиссии. Напомним, что поводом для её заседания стало обращение городской прокуратуры к председателю горсовета Дмитрию Асанцеву, в котором говорилось о том, что указанные депутаты не предоставили необходимые сведения о доходах.

— На заседании комиссии по противодействию коррупции было рассмотрено три документа: это представление прокурора, официальное письмо следственного комитета и информация первого заместителя руководителя администрации губернатора Новосибирской области. Проанализировав данные документы и заслушав пояснения Пироговой Х. В. комиссия признала, что в действиях депутатов совета Бойко С. А.* и Пироговой Х. В. имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции (в данном случае это непредставление уведомления об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок), — сообщил редакции Infopro54 председатель совета депутатов горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Это является безальтернативным и безусловным основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия. По итогам принятого решения комиссией направлено заключение в совет для принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутатов в связи с утратой доверия.

Стоит отметить что заседание проходило в режиме «повышенной секретности» со ссылкой на который председатель комиссии вице-спикер Николай Тямин отказался сообщить корреспонденту Infopro54 решение, предложив дождаться официального релиза пресс-службы горсовета. Вопрос по депутатам-коалиционерам ещё предстоит рассмотреть непосредственно перед сессией в рамках комиссии по контролю за деятельностью органов исполнительной власти.

Секретным заседание оказалось не только для прессы, но для «виновников торжества». Как рассказывает в своём телеграмм-канале Сергей Бойко*, ему не дали подключиться к трансляции, несмотря на то, что он был официально приглашён. Лично прийти Сергей Бойко* не смог, так как в настоящее время находится за границей, куда отбыл с семьёй осенью 2021 года.

— Меня не подключили к запущенной с заседания трансляции на основании того, что я не попросил персонального разрешения поучаствовать в заседании комиссии, — рассказывает депутат*. — Ты (Николай Тямин — Ред.) же меня сам пригласил на эту комиссию официальным письмом. Вот оно. Я его получил и пришел. Футболку чистую надел и кофе налил, несмотря на вечер.

Его коллеге Хельге Пироговой, казалось бы, повезло больше. Как рассказала Пирогова в ходе стрима на канале коалиции, ей удалось добиться того, что её подключат по видеосвязи. Однако, по информации источника редакции, сразу же отключили после того, как она привела свои доводы. Пирогова в настоящее время тоже находится за границей куда уехала в прошлом году после возбуждения уголовного дела по факту неоднозначного поста в адрес российских военнослужащих.

— У меня есть формальная причина отсутствия — декрет, — прокомментировала свою ситуацию Пирогова накануне в стриме. — Вице-спикер Николай Тямин мне написал: не злоупотребляйте этим поводом. Какие-то люди, видимо, не захотели ждать сентября. В этом году нужно было предоставить справку, что никаких больших сделок не было. Она была отправлена. Но комиссия по антикоррупции, видимо, этого не заметила, и прокуратура написала письмо, что депутаты Бойко* и Пирогова не предоставили сведения. И единственное безальтернативное решение —лишить их мандатов.

Напомним, что Госдумой приняты изменения в законодательство, согласно которым депутаты, не посещающие заседания горсовета без уважительной причины на протяжении полугода и более могут быть досрочно лишены мандатов. Крайней точкой для Бойко* и Пироговой мог стать сентябрь текущего года.

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