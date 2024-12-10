Новосибирская область переходит на новые транспортные карты для оплаты проезда

В Новосибирской области платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка». Смена социальных карт не потребуется.

— Окончательная смена оператора произойдет 1 января 2025 года, — сообщил Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Как сообщают в правительстве, теперь жители Новосибирской области могут пользоваться одной и той же картой для поездок не только в пределах региона, но и более чем в 27 других субъектах Российской Федерации: от Карелии и Москвы до Приморского края.

Кроме того, с 23 декабря 2024 года жители Новосибирской области смогут оплачивать транспортные услуги с помощью «Карты жителя Новосибирской области».

Напомним, электронная система оплаты проезда в Новосибирске была введена в 2006 году. Все эти годы на рынке работала корта «Золотая корона». Одноименная компания входит в состав группы «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). В 2022 году стало известно о планах «СберТройки» выйти в регион.

В конце ноября 2024 году в области был объявлен тендер по выбору подрядчика на оказание процессинговых услуг на транспорте. Стартовая цена контракта 96 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что до 40 рублей поднимут стоимость проезда на общественном транспорте в Новосибирске. Дата изменения тарифа согласовывается в мэрии.