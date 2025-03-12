В Бердске расследуют дело о мошенничестве с земельными участками на 20 млн рублей

В городе Бердске Новосибирской области раскрыто крупное мошенничество с муниципальными земельными участками. В ходе операции, проведенной оперативными сотрудниками ФСБ России и ГУ МВД России по Новосибирской области, были задержаны 11 местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемые занимались хищением земельных участков. Они находили бесхозные территории в Бердске и Искитимском районе, оформляли на них поддельные документы, подтверждающие их право на владение участками, якобы возникшее у них до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

В дальнейшем подозреваемые, используя поддельные документы о праве собственности, регистрировали недвижимость в Росреестре. В результате этой мошеннической схемы Российской Федерации был нанесён ущерб в размере 20 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба, причинённого муниципальным образованиям, инициировано наложение ареста на похищенные земельные участки.

В настоящее время прокуратура осуществляет контроль за расследованием уголовного дела.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники приглашают на фейковый концерт Полины Гагариной в Новосибирске. Директор филармонии заверила, что выступление этой певицы на площадке не запланировано.