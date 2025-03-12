Сибирским регионам рекомендовали наращивать перевозку грузов водными путями

В Сибири необходимо развивать опорные внутренние водные пути, как альтернативу наземным видам транспорта. Об этом шла речь на заседании Совета по развитию и обеспечению морской деятельности, созданном в рамках Морской коллегии Российской Федерации.

— Енисей, Обь, Лена, Иртыш, Ангара — это крупнейшие транспортные артерии евразийского континента. Сибирские реки нужно использовать для укрепления экономического суверенитета России и формирования эффективной логистики, — отметил полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев.

Он пояснил, что для загрузки внутренних водных путей важно создавать условия и стимулы перевода транспортировки тяжеловесных грузов на воду. Успешным примером в этой сфере полпред представитель назвал соглашение, заключенное в Алтайском крае между региональными органами власти, Росморречфлотом и добывающими предприятиями. С 2015 года в крае с дорог на воду переведено более 5 миллионов тонн грузов, что позволило снизить загрузку федеральных трасс в летний туристический период и оптимизировать расходы на дорожное хозяйство.

По его словам, для эффективности речной логистики также необходимо создавать портовые хабы, которые позволят сосредоточить на крупных реках грузы, далее перемещать их в глубоководные порты на Северном морском пути и затем распределять по различным направлениям внутри страны и на экспорт.

— Потенциально грузовую базу могут составить минерально-сырьевые центры, поэтому направления развития внутренних водных путей необходимо увязывать с планами по освоению минерально-сырьевой базы, — добавил Анатолий Серышев.

Кроме того, по мнению полпреда, с учётом текущей геополитической обстановки, необходимо обеспечивать круглогодичную навигацию на особо важных участках внутренних водных путей, ускоренно развивать кораблестроение и производство новых образцов военной морской техники.

Напомним, регионы и бизнес Сибири уже не первый год призывают подключаться к реализации проекта по развитию Северного морского пути.

СМП ведет к природным ресурсам Арктики и Сибири, где на сегодняшний день осваивается более 8% мировых объемов нефти и 20% — природного газа. Территории, который простираются вдоль транспортного коридора, в ближайшие 10 лет будут активно развиваться, и новые отечественные предприятия, образующиеся вдоль него, принесут в бюджет страны более 20 трлн рублей до 2035 года, говорил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко в рамках Стратегической недели в марте 2024 года. В случае оптимизации затрат на ледовою проводку РФ в перспективе может рассчитывать на более чем один трлн рублей сборов за транзит по СМП к 2030 году.

Основными пользователями СМП в России сегодня являются «Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Саха-Якутия, Чукотка.

Участники рынка речных грузоперевозок в Новосибирской области неоднократно отмечали, что для увеличения объема перевозки грузов по Оби необходимо проводить дноуглубительные работы, чтобы увеличить сроки навигации, а также развивать инфраструктуру порта Ташара.

Про данным Росморречфлота, по итогам навигации 2024 года в Обь-Иртышском бассейне перевезли более 13,9 млн тонн грузов, что на 4% больше, чем в прошлом году. В бассейне растут объемы перевозок нефтеналивных грузов и стройматериалов.

Ранее редакция сообщала о том, что для перевозки угля в Сибири предлагают использовать дирижабли.