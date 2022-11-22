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В Бердске владельца трактира «Лисья нора» обязали снести заведения

  • 22/11/2022, 16:41
В Бердске владельца трактира «Лисья нора» обязали снести заведения
Апелляции оставила решение суда о сносе самовольной постройки без изменений.

Бердский городской суд рассмотрел иск о сносе трактира «Лисья нора» на территории санатория «Сибиряк». Решение вынесено в пользу прокурора Бердска.

Прокуратура потребовала признать «Лисью нору» самовольной постройкой и обязать собственника — ООО «Сибиряк Парк» — снести её.

Популярный трактир на берегу Раздельной был построен несколько лет назад. Но, как утверждает прокуратура, это было сделано без необходимых разрешительных документов.

Кроме того, прокуратура настаивала на том, что здание трактира выходит за границы участка, находящегося в собственности санатория «Сибиряк». При этом захватывает часть городских лесов. Этот факт выявила проверка с привлечением специалистов и специальных приборов.

Директор санатория «Сибиряк» Николай Харченко в апреле 2021 года заявлял о том, что трактир построен законно. Он подозревал, что некие лица целенаправленно жалуются на «Сибиряк» уже пять лет.

Тем не менее, судья Бердского городского суда Наталья Новосадова, заслушав мнения сторон, пришла к выводу, что трактир «Лисья нора» — самовольная постройка. Суд обязал владельцев трактира снести здание за свой счёт в течение полугода с момента вступления постановления в законную силу.

С данным решением суда ответчик не согласился, и обжаловал его путём подачи апелляционной жалобы. Апелляционным определением Новосибирского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные доводы ответчика — без удовлетворения.

Фото из официальной группы «Лисья нора» в «Вконтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Трактир самовольная постройка


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