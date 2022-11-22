Рекламодателям

Экс-министру здравоохранения Иркутской области грозит 8 лет колонии

  • 22/11/2022, 16:45
Хищение бюджетных средств
Судебное заседание по делу откладывали 77 раз.

Государственный обвинитель запросил 8 лет колонии и штраф в размере 2,5 млн рублей для бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Судебное заседание по делу откладывали 77 раз. Экс-чиновницу обвиняют в хищении бюджетных средств при закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ) для региональных медучреждений.

Кроме того, Ледяеву могут временно лишить права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Для других фигурантов дела гособвинитель запросил от 5,5 до 11 лет лишения свободы в зависимости от их роли и степени участия в преступлении.

Уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Наталии Ледяевой завели в октябре 2020 года. Бывшей чиновнице вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева совместно с сыном, Ильей Белоусовым и другими сообщниками обманным способом похитила из бюджета Иркутской области 25 млн рублей во время закупки СИЗ — медицинских масок и респираторов для региональных клиник. Следователи считают, что Ледяева, будучи министром здравоохранения, понимала, что поставщик не сможет отгрузить СИЗ, которые бы соответствовали условиям госконтракта, но оказала содействие при его заключении.

Наталия Ледяева, возглавлявшая региональное Министерство здравоохранения с декабря 2019 года, написала заявление об увольнении в начале ноября 2020 года.

 

Ранее редакция сообщала, что подрядчик незаконно заработал на госконтракте 62 млн рублей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

331

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Иркутская область

Теги : чиновник хищение бюджетных средств мошенничество в крупном размере


Спецоперация на Украине

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных
22/11/22 16:28
Компаниям легкой промышленности готовят новую меру поддержки
21/11/22 12:02
В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Тариф на метро

Проезд на метро подорожает в середине декабря

Индексация тарифа на проезд будет рекордной для Новосибирска. Ранее власти принимали такие решения более осторожно.
Читать статью >>
Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Это стало основанием на перерасчет тарифов по утилизации мусора для жителей.
Читать статью >>
управляющая компания

Управляющие компании будут привлекать к ответственности за гололедные травмы

«Само потечет» ― так в мэрии охарактеризовали их подход к содержанию и уборке дворов.
Читать статью >>
Уборка снега

Подрядчики будут отчитываться за вывозимые объемы снега, а не отработанные часы

Мэрия отчиталась об организации работ по уборке дорог от снега. Имеются в виду те, что уже попали в поле зрения прокуратуры Новосибирской области.
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

В Бердске владельца трактира «Лисья нора» обязали снести заведения

22/11/2022, 16:41

Проезд на метро подорожает в середине декабря

22/11/2022, 16:38

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

22/11/2022, 14:39

В Новосибирске завершилось строительство первой очереди Ельцовского парка

22/11/2022, 13:55
Популярное

Рак легкого: симптомы известные и не очень

22/11/2022, 13:49

До 1 декабря желающие могут сменить пенсионный фонд

21/11/2022, 15:50

31 декабря может официально стать выходным праздничным днем

21/11/2022, 11:34

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Генеральный директор группы компаний РЭС обсудил с Губернатором Новосибирской области развитие электросетевого комплекса региона

22/11/2022, 14:32

ВТБ расширил функционал онлайн-помощника «Монитор ВЭД»

22/11/2022, 12:23

ВТБ переходит на оценку кредитных рисков на основе внутренних рейтингов

22/11/2022, 12:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска