Экс-министру здравоохранения Иркутской области грозит 8 лет колонии

Государственный обвинитель запросил 8 лет колонии и штраф в размере 2,5 млн рублей для бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Судебное заседание по делу откладывали 77 раз. Экс-чиновницу обвиняют в хищении бюджетных средств при закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ) для региональных медучреждений.

Кроме того, Ледяеву могут временно лишить права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Для других фигурантов дела гособвинитель запросил от 5,5 до 11 лет лишения свободы в зависимости от их роли и степени участия в преступлении.

Уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Наталии Ледяевой завели в октябре 2020 года. Бывшей чиновнице вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева совместно с сыном, Ильей Белоусовым и другими сообщниками обманным способом похитила из бюджета Иркутской области 25 млн рублей во время закупки СИЗ — медицинских масок и респираторов для региональных клиник. Следователи считают, что Ледяева, будучи министром здравоохранения, понимала, что поставщик не сможет отгрузить СИЗ, которые бы соответствовали условиям госконтракта, но оказала содействие при его заключении.

Наталия Ледяева, возглавлявшая региональное Министерство здравоохранения с декабря 2019 года, написала заявление об увольнении в начале ноября 2020 года.

Ранее редакция сообщала, что подрядчик незаконно заработал на госконтракте 62 млн рублей.