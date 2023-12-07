Бойцы СВО обучились новым специальностям в Новосибирской области

Пять бойцов СВО получили дипломы контролеров технического состояния автомобилей и сварщика. Дипломы вручила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Жафярова отметила, что участники спецоперации могут пройти обучение для дальнейшего преподавания в образовательных организациях. Например, они могут преподавать основы безопасности жизнедеятельности и начальную военную подготовку.

— Уже есть примеры, когда участники СВО после возвращения обучились и получили диплом об окончании обучения по программе «Безопасность жизнедеятельности», — отметила министр.

Один из прошедших обучения был ранее водителем большегрузов и теперь планирует устроиться на свое же предприятие контролером технического состояния автомобилей.

— Я готов осваивать и другие новые профессии, к примеру, пройти обучение в сфере IT, — поделился боец.

Напомним, что помощь бойцам СВО отправил Союз отцов Новосибирской области. Это уже 3 третья фура за 10 дней.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы СВО получат гуманитарную помощь из Новосибирской области.