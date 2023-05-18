В Новосибирске выросло количество фанатов K-pop-культуры

K-Pop, или корейский поп, своего рода социокультурный феномен. Каждая группа регулярно выпускает новый мерч: футболки и кепки, плакаты и карточки, брелоки и т.д. Кроме того, одни и те же альбомы выпускаются в нескольких версиях, отличаясь лишь обложками, чтобы так же впоследствии стать предметом коллекционирования для страждущих.

Из всего перечня возможных покупок фанаты корейской поп-музыки предпочитают альбомы любимых музыкальных групп, этой весной их продажи на Авито выросли в 3,2 раза, а средняя цена составила 1 500 рублей. Чаще всего любители приобретали альбомы бойз-бендов TXT (продажи выросли почти в семь раз), Stray Kids (рост продаж — в 5,8 раза) и BTS (на их альбомы продали на 77% больше, чем весной минувшего года).

Кроме вышеперечисленных групп, пользователи выделяют корейских исполнителей EXO и “королевы” жанра Blackpink.

Этой весной российские поклонники K-Pop в 2,6 раза стали чаще покупать лайтстики — светодиодные фонарики с логотипами групп, которые фанаты берут с собой на концерты. Их средняя цена на Авито составила 2 820 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Авито, наиболее ценными считаются коллекционные карточки с фотографиями айдолов (название корейских поп-звезд). В апреле их продажи выросли в 4,5 раза. Наибольшую ценность представляют редкие карты, приуроченные к специальным поводам. Цены на них могут доходить до 7-10 тысяч за штуку. На стоимость карточек влияет также редкость, время выпуска и наличие автографа от знаменитости. Так, одна из самых дорогих k-pop карт в мире была продана за 240 000 рублей. На Авито можно найти как обычные альбомные карты за 300-500 рублей, так и более редкие варианты за несколько десятков тысяч.

Помимо атрибутики любимых азиатских групп, в апреле на 40% увеличились продажи корейской косметики на платформе, при этом средние цены на нее снизились на 10%. Что касается новосибирцев, то они покупали корейскую косметику на 57% чаще.

Также ощутимый рост показали и продажи одежды в корейском стиле: в апреле продажи мужской корейской одежды на Авито выросли в 6,5 раза, в то время как женской — в 3,4 раза. В среднем вещи обойдутся в 3 110 и 2 420 рублей соответственно.

Гораздо чаще, чем в прошлом году, россияне стали интересоваться и изучением корейского языка. Так, в апреле продажи учебников и самоучителей на Авито выросли на 32%, а средняя цена пособия составила 980 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в апреле число активных объявлений на Авито превысило население России.