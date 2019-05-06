В бюджет области в первом квартале поступило почти 34 млрд рублей

По итогам первого квартала налог на прибыль показал динамику 115%. По сравнению с первым кварталом 2018 года, регион получил по этой статье доходов на 1,5 млрд рублей больше — 11,8 млрд. Основная причина — высокая база 2018 года (127,5% к 2017 году), по итогам которой уплачивался налог. В отраслевой структуре прирост обеспечили: добыча полезных ископаемых (248%), оптовая и розничная торговля (125%), транспорт и хранение (132%). При этом платежи по налогу на прибыль снизили организации, работающие в сфере финансов и страховой деятельности (76,9%) — на 517 млн рублей. Министр уточнил, что в основном эта динамика обусловлена снижением платежей Сбербанка.

Платежи по НДФЛ, без учета налоговых вычетов, выросли на 6,7% — до 13,1 млрд. Это обусловлено общим ростом фонда зарплаты на 10,6%, как за счет увеличения средней зарплаты в регионе, так и роста количества занятых. Больше всего количество работающих выросло в оптовой и розничной торговле, транспорте и хранении, обрабатывающих производствах. Однако Голубенко отметил, что НДФЛ приводится без учета налоговых вычетов — в первом 1 квартале их было подано в 2 раза меньше, чем в 2018 году из-за настройки системы в ФНС.

— В среднем за 5 лет рост налоговых вычетов по НДФЛ идет с динамикой 20% в год. В 2018 году гражданам было предоставлено имущественных и социальных налоговых вычетов на 5,8 млрд рублей, — добавил чиновник.

Поступление акцизов на алкоголь выросло на 15,5% — 2,1 млрд рублей. Эта динамика связана увеличением акцизов на крепкий алкоголь на 185 млн рублей — в 1,8 раза — в связи с перераспределением норматива отчисления этого налогового источника с федерального на региональный уровень: с 2019 года регион получает 80% (ранее 50%). Это компенсация выпадающих доходов от отмены налога на движимое имущество. Второй фактор роста — рост объема реализации пива на 5,6% (поступления в бюджет выросли на 91 млн рублей). Рост поступлений от акцизов на нефтепродукты на 27% (до 1,6 млрд) обусловлен ростом ставок акцизов.

Расходы бюджета в 1 квартале 2019 года составили 31 млрд (106,3 %), из них 2 млрд проведено за счет средств федерального бюджета. Это ниже аналогичного показателя первого квартала 2018 года, так как регион получил меньший объем средств на господдержку АПК. Кроме того, не поступало финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

— По расходам, которые мы не относили в приоритетную группу, динамика составила почти 130%. Это обусловлено тем, что произведено финансирование по строительству объектов образования, регионального центра волейбола, а также начато финансирование ледового дворца спорта, — говорит министр.

Голубенко подчеркнул, спецификой 2019 года является тот факт, что субъекты федерации должны в структуре бюджета обособленно отражать все региональные проекты, направленные на реализацию нацпроектов.