За квартал недоимка по платежам в бюджет увеличилась на 800 млн рублей

— Только за 1 квартал 2019 года недоимка по платежам в консолидированный бюджет увеличилась на 15% или на 800 млн рублей. Отличительная особенность этого года — большая часть недоимки приходится на задолженность по налогам от юрлиц, — сообщил на заседании правительства Новосибирской области министр финансов Виталий Голубенко.

Недоимка в консолидированный бюджет области по итогам 1 квартала составила 6 млрд рублей (+15,3% к началу года), в областной бюджет — 4,7 млрд (+17,1%), в том числе в бюджет Новосибирска — 3,7 млрд (+21,5%).

Он напомнил, что ранее по объему задолженности в регионе лидировали физлица. Однако в прошлом году произошло массовое списание долгов по налогам частных лиц.

— Сейчас задолженность физлиц снижается во всех трех группах: транспортный налог, налог на имущество, земельный налог, — констатировал Голубенко. — По остальным налогам, включая НДФЛ, где налоговыми агентами являются юрлица, наблюдается значительный рост.

Большая часть роста приходится на налоги, которые взимаются по упрощенке (УСН) — почти 500 млн рублей. Министр напомнил, что с 2019 года 30% УСН передано в муниципальные районы и 10% в городские округа. По итогам первого квартала 2019 года общий темп роста УСН составил 114,8%, что ниже плановых значений. По итогам исполнения бюджета за 4 месяца ситуация выровнялась, но до плановой отметки на начало мая по этому налогу бюджет недополучает 367 млн рублей.

Около 300 млн рублей недоимки за 1 квартал приходится по налогу на прибыль.

— Основные отрасли, по которым идет прирост недоимки — это строительство, торговля, обрабатывающие производства и организации, занимающиеся научно-технической деятельностью, — добавил Голубенко. — Просьба к профильным министерствам: проанализировать рынок и экономическую ситуацию на этих предприятиях, а минтрудсоцразвития — промониторить риск задержки зарплаты. Если мы имеем дело с потерей ликвидности у этих предприятий по 1 кварталу, то должны понимать, как будет развиваться ситуация.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также обратился к членам правительства с просьбой изучить ситуацию с ростом недоимки по УСН, а также в ряде отраслей. Он напомнил, что сейчас идет работа над очередными корректировками в бюджет, которые правительство планирует вынести в региональный парламент в июне.

— Более точно прогноз по доходам мы сможем подтвердить осенью 2019 года. Результат будет зависеть от работы с отраслями и территориями, за которые мы отвечаем, — напомнил он.

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