Рекламодателям

В бюджете Иркутской области на 2023 год вдвое вырос дефицит

  • 16/11/2022, 13:58
проект бюджета Иркутской области
При этом в плановом периоде 2025 года ожидается, что он снизится практически до нуля.

Заксобрание Иркутской области на сессии в среду приняло в первом чтении проект регионального бюджета на 2023-2025 годы с дефицитом в 2023 году около 10% от собственных доходов. Отметим, что это вдвое больше дефицита, с которым принимался бюджет 2022 года. При этом в плановом периоде 2025 года ожидается практически нулевой дефицит. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на министра финансов региона Наталия Бояринова.

Бюджет области на 2022 год принимался с дефицитом 8,7 млрд рублей, или 5% от собственных доходов. Доходная часть утверждалась в размере 212,8 млрд рублей, расходная —221,5 млрд.

— Основные параметры бюджета региона составят по 2023 году: доходы — 233,7 млрд рублей, расходы — 253,2 млрд рублей, дефицит — 19,4 млрд рублей (около 10% от собственных доходов, что является допустимым размером). По 2024 году: доходы — 230,4 млрд рублей, расходы — 239,2 млрд рублей, дефицит — 8,8 млрд рублей. По 2025 году планового периода: доходы составят 225,3 млрд рублей, расходы — 225,5 млрд рублей, дефицит практически сводится к нулю и подтверждает полную сбалансированность регионального бюджета, — отметила Бояринова.

По словам Бояриновой, имеющиеся на сегодняшний день темпы роста экономического и инвестиционного потенциала позволяют планировать доходы с умеренным ростом.

Бюджет региона традиционно является социально ориентированным — в 2023 году 67,5% расходов направляется на социальную сферу, в 2024 году это будет 69%, в 2025 году — 70,3%. Также приоритетами остаются реализация национальных проектов, обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.

Работа над бюджетом будет продолжена во втором чтении. В нем еще предстоит учесть средства, которые регион в 2023 году должен получить из федерального бюджета.

 

Ранее редакция сообщала о специфике проекта бюджета Новосибирской области на 2023-2025 годы. 

Фото пресс-службы  правительства Иркутской области

226

Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Иркутская область

Теги : проект бюджета Иркутской области дефицит бюджета


Спецоперация на Украине

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
обыски на муниципальном предприятии

Проходят следственные действия у руководства МП «МетроМир»

Муниципальное предприятие, где проходят обыски, задействовано в строительстве крупных инфраструктурных объектов на территории Новосибирска.
Читать статью >>
международное сотрудничество

В мэрии Новосибирска могут расформировать комитет по международному сотрудничеству

По мнению депутатов горсовета, функции его сотрудников дублируют другие подразделения мэрии.
Читать статью >>
директор Кудряшевского свинокомплекса

Назначен новый директор Кудряшовского свинокомплекса

Топ-менеджер намерена совместно с правительством области и контрольно-надзорными органами найти решения, которые позволят предприятию работать и не давать повода для претензий проверяющих.
Читать статью >>
взлётно-посадочная полоса

В Толмачево запустили новый комплекс взлётно-посадочной полосы

На месяц раньше запланированного срока.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления

«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

Виктор Толоконский, известный политик и общественный деятель, уникальный специалист в сфере государственного и муниципального управления, человек, для которого Новосибирск стал судьбой, — о том, почему власти, бизнесу и обществу нужно меняться.
Все материалы
Лента новостей

С начала года цены на квартиры в Новосибирске выросли почти на 10%

16/11/2022, 14:47

Проходят следственные действия у руководства МП «МетроМир»

16/11/2022, 13:35

Экс-министр здравоохранения Иркутской области арестован за взятку

16/11/2022, 12:02

Эксперт не ожидает рост цен на энергоресурсы в России в 2023 году

16/11/2022, 10:37
Популярное

Установлен размер пособия по безработице на следующий год

16/11/2022, 13:31

Юрист прокомментировал сообщения СМИ о «новой надбавке» для пенсионеров

16/11/2022, 10:13

Сергей Жуков: «Новосибирцы умеют удивлять!»

15/11/2022, 18:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В Новосибирске «Ростелеком» принял участие во Всероссийском фестивале науки

16/11/2022, 10:46

ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

15/11/2022, 17:57

Успеть до Нового года: у новосибирцев есть месяц, чтобы получить или рефинансировать кредит под 4,9% годовых

15/11/2022, 17:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска