В бюджете Иркутской области на 2023 год вдвое вырос дефицит

Заксобрание Иркутской области на сессии в среду приняло в первом чтении проект регионального бюджета на 2023-2025 годы с дефицитом в 2023 году около 10% от собственных доходов. Отметим, что это вдвое больше дефицита, с которым принимался бюджет 2022 года. При этом в плановом периоде 2025 года ожидается практически нулевой дефицит. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на министра финансов региона Наталия Бояринова.

Бюджет области на 2022 год принимался с дефицитом 8,7 млрд рублей, или 5% от собственных доходов. Доходная часть утверждалась в размере 212,8 млрд рублей, расходная —221,5 млрд.

— Основные параметры бюджета региона составят по 2023 году: доходы — 233,7 млрд рублей, расходы — 253,2 млрд рублей, дефицит — 19,4 млрд рублей (около 10% от собственных доходов, что является допустимым размером). По 2024 году: доходы — 230,4 млрд рублей, расходы — 239,2 млрд рублей, дефицит — 8,8 млрд рублей. По 2025 году планового периода: доходы составят 225,3 млрд рублей, расходы — 225,5 млрд рублей, дефицит практически сводится к нулю и подтверждает полную сбалансированность регионального бюджета, — отметила Бояринова.

По словам Бояриновой, имеющиеся на сегодняшний день темпы роста экономического и инвестиционного потенциала позволяют планировать доходы с умеренным ростом.

Бюджет региона традиционно является социально ориентированным — в 2023 году 67,5% расходов направляется на социальную сферу, в 2024 году это будет 69%, в 2025 году — 70,3%. Также приоритетами остаются реализация национальных проектов, обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.

Работа над бюджетом будет продолжена во втором чтении. В нем еще предстоит учесть средства, которые регион в 2023 году должен получить из федерального бюджета.

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