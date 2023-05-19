Ряд необычных предложений по работе зафиксировано в Новосибирской области

Аналитики hh.ru проанализировали предложения о работе в Новосибирской области и выделили самые необычные: специалист по фотоидентификации, байер с знанием китайского и тренер по грудничковому плаванию.

Предложение для специалиста по фотоидентификации выставила в компания, которая создает fintech-продукт. В основные задачи специалиста входит проведение идентификации клиентов компании, а также подтверждение в режиме реального времени личности человека и его персональных данных. В вакансии уточняется что это делается без прямого контакта с клиентом.

Байеру предлагает работать в крупной логистической компании. Предстоит заниматься поиском товаров по наиболее выгодному соотношению цены и качества, консультировать клиентов, рассчитывать сумму доставки и др. Отмечается, что помимо знания китайского, соискателю нужно иметь возможность работать в одном часовом поясе с Пекином.

Ищут и тренера по грудничковому плаванию. Его главной обязанностью является проведение индивидуальных и групповых занятий по плаванию с детьми возрастом от 3 недель до полутора лет, а также поддержание в чистоте зала для занятий. Подходящий кандидат должен любить детей, быть ответственным и коммуникабельным.

В список необычных вакансий мая попали также предложения для комьюнити-менеджера, специалиста по городским задачам, рабочего на чистку овощей и оксидировщика-вакуумщика.

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле средняя зарплата, которую предлагали в Новосибирской области, превысила 50 тысяч рублей.