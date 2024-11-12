Новосибирскую административную дорожную инспекцию предлагают создать в регионе

В регионе обсуждается вопрос о создании Новосибирской административной дорожной инспекции — по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ). Инициатором выступил председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко.

— Этот вопрос мы обсудили с руководителем транспортного департамента мэрии Иосифом Кодалаевым. Есть заключение юристов, в том числе регионального парламента, что в масштабах города такую инспекцию создать невозможно, но в масштабах области — вполне реально, — пояснил Infopro54 Валерий Ильенко.

По его словам, при реализации этого проекта возникает много нюансов, связанных с МВД. Например, в Москве руководство столицы и МВД подписали соглашение, по которому часть полномочий ГАИ переданы МАДИ. Напомним, основным направлением работы МАДИ является контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков и разметки, администрирование правонарушений, связанных со стоянкой на зеленых насаждениях, контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси, а также контроль за соблюдением условий производства погрузочно-разгрузочных работ в ночное время. Аналогичное соглашение подписано в Санкт-Петербурге.

— На наш взгляд, сегодня нужно думать о наведении порядка в городе и о наполнении бюджета. Сегодня инспекторы ГАИ не могут уследить за всеми неправильно припаркованными или брошенными машинами — они отвечают за безопасность дорожного движения. Далеко не всегда проблему можно решить с помощью камер фотовидеофиксации, — поясняет Ильенко. — Пока сложно говорить, сколько средств необходимо для создания Новосибирской административной дорожной инспекции, но, по предварительным данным, затраты на создание новой структуры окупаются за год, при этом средства уже с первого года также будут поступать в бюджет.

Согласно замыслу разработчиков, Новосибирская административная дорожная инспекция должна напрямую подчиняться правительству Новосибирской области. В перспективе в ее ведение, по мнению Валерия Ильенко, могут перейти парковочные пространства и спецстоянки транспортных средств.

— Сейчас планирую выходить на правительство области и Минтранс региона, чтобы инициировать более предметное обсуждение этого законопроекта. Если будет принят областной закон, то Новосибирская административная дорожная инспекция будет работать на территории всего региона, — добавил Валерий Ильенко.

Напомним, горожане, общественники, а также депутаты города и области неоднократно поднимали вопрос о повсеместном нарушении правил парковки на улицах Новосибирска. В частности, только за два месяца в Кировском районе Новосибирска были выявлены 220 транспортных средств, припаркованных на детских, спортивных площадках, на газонах. Штраф для физлиц за нарушение правил парковки составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 10 тысяч, для юрлиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

В январе 2024 года прокуратура через суд обязала мэрию Новосибирска разобраться с бесхозным транспортом, оставленным во дворах жилых многоквартирников и на улицах города.

Ранее редакция сообщала, что в центре Новосибирска планируют создать еще около 800 платных парковок.