В центре Новосибирска ограничено движение автомобилей

В Железнодорожном районе временно введены ограничения на движение транспорта.

— С 18 октября по 8 ноября сужается на 4 метра проезжая часть на ул. Фёдора Ивачёва в районе здания № 5, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

С 20 октября по 5 ноября на улице Советской, в районе дома № 51, будет сужена проезжая часть. Ширина дороги уменьшится на 5 метров.

Это связано с проведением ремонта теплотрассы, который осуществляет ООО «НТСК».

Водителям следует быть предельно внимательными на дороге. Нужно всегда ориентироваться на дорожные знаки, информационные щиты и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение на движение авто вводится на нескольких улицах Новосибирска.