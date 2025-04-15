В центре Новосибирска перекроют улицы для репетиций парада Победы

В Новосибирске, как и в других городах России, традиционно проводятся репетиции Парада Победы, который отмечается 9 мая. Репетиции обычно начинаются за несколько недель до самого праздника и включают в себя подготовку военной техники, маршей и других мероприятий. Это важное событие для города и его жителей, так как парад посвящен памяти тех, кто сражался за свободу и независимость страны в Великой Отечественной войне.

В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы в Новосибирске будет ограничено движение транспорта в центральной части города. Репетиции парада пройдут 4 мая с 7:00 до 13:00 и 7 мая с 18:30 до 22:30.

Движение будет ограничено на участке Красного проспекта от площади Будагова до пересечения с улицей Гоголя, а также на прилегающих дорогах с обеих сторон. Также закрыт проезд будет по Октябрьской магистрали и ул. Кирова от пересечения с ул. Восход.

Также 8 мая с 8:00 до 18:00 будет перекрыто движение по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до Серебренниковской. А с 19:30 до 23:00 будет ограничено движение по улице Плахотного от Станиславского до Римского-Корсакова.

Мэрия просит водителей учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты, используя альтернативные дороги.

Стоит отметить, что сам военный парад войск Сибирского гарнизона пройдет на площади Ленина в 10 часов 9 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что парад в честь 79-ой годовщины Победы прошел в Новосибирске. Более 2000 военных, представителей силовых структур и юнармейцев промаршировали по главной улице города.