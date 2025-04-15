Гостиничный комплекс около Речного вокзала в Новосибирске готовится к запуску

Специалисты второго отдела государственного строительного надзора Новосибирской области проверили здание гостиничного комплекса «Маки» с автостоянкой и помещениями делового назначения. Он расположен в сити-квартале «Инские Холмы» (Октябрьский район) в Новосибирске.
Эксперты проверили исполнительную документацию, а также оценили состояние путей эвакуации, системы пожарной безопасности, применению огнезащитных отделочных материалов.
— Нарушения обязательных требований не выявлены, застройщик объекта готовится к получению заключения о соответствии требованиям проектной документации и ко вводу объекта в эксплуатацию, — рассказали в надзорном ведомстве.
Гостиничный комплекс на улице Инской Группа «ВербаКапитал» начала возводить в 2022 году. По проекту в нем предусмотрены 16 этажей.
По данным 2ГИС, в Новосибирске в категории «Гостиничный комплекс» значатся 86 объектов, среди которых «Колибри», «Абникум», Дискавери» и другие. К категории «Гостиница» в столице Сибири относятся 216 объектов — River Park, Cosmos Novosibirsk Hotel, Рамада Новосибирск и другие.
Ранее редакция сообщала, что рядом с метро «Октябрьская» в Новосибирске построят 23-этажную гостиницу. Предполагается, что в ней будет 680 номеров.
Фото предоставлено Инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области, автор- пресс-служба
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