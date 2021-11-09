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Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

  • 09/11/2021, 15:05
Недвижимость
Трехкомнатные квартиры в хорошем доме — вершина «квартирной карьеры», ответственный выбор.

Основная тенденция, которую отмечает аналитический центр компании «Расцветай», — устойчивый спрос на большие «семейные» квартиры. Это связано с разными планировочными решениями и площадью такого жилья.

Застройщик предлагает разное актуальное жилье, отвечающее потребностям разных категорий семей. Объекты компании «Расцветай» расположены в удобных локациях: метро, остановки общественного транспорта, развитая социальная инфраструктура — все в шаговой доступности. Вложения в квартиру в развитом районе города оправданы — это экономия времени всех членов семьи и возможность выстроить жизнь в одной локации.

ЖК «Расцветай на Маркса»

Жилой комплекс расположен в локации, которая считается одной из самых развитых с точки зрения инфраструктуры левобережья Новосибирска. Рядом с комплексом благоустраивается большой парк для прогулок и занятий спортом, набережная и многофункциональная ледовая арена. «Расцветай на Маркса» — единственный комплекс класса «комфорт» в пяти минутах от станции метро «Студенческая», дойти до которой можно не переходя дорогу.

В ЖК «Расцветай на Маркса» в наличии трехкомнатные квартиры 76 и 87 кв. м. В жилье запроектированы кухни-гостиные и выделены места под гардеробные и кладовые, зоны хранения, ведь большой семье нужно много места для семейных посиделок и игр с детьми, а количество вещей, которые надо вместить в квартиру, при появлении детей растет в геометрической прогрессии.

«Расцветай на Обской»

Дом расположен вблизи Михайловской набережной, рядом с метро «Речной вокзал», благодаря чему можно комфортно добираться как на левый, так и на правый берег Новосибирска. Локация удобна для семей с детьми: школа в соседнем здании, в шаговой доступности — детский сад, гипермаркет «Лента», аптеки, магазины.

Трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» — 75 кв.м. и 87 кв.м. Их планировки продуманы и функциональны, без неиспользуемого пространства, сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

«Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской»

Дом на Шамшиных

Объекты в Центральном районе — «Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» — это близость сразу к нескольким центральным станциям метро, самые престижные школы (в том числе гимназия №1 и экономический лицей), рядом два бассейна, стадион «Спартак» и Центральный парк.

В «Доме на Шамшиных» есть трехкомнатные квартиры 85-91 кв. м, а в «Расцветай на Ядринцевской» — комфортное жилье 82 кв. м. Базовые планировки таких квартир легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяют только желания семьи. Это делает квартиры адаптивными к потребностям хозяев, отмечают в компании «Расцветай».

Расцветай на Ядринцевской

В числе преимуществ планировок в проектах застройщика — два санузла, при этом один из них — рядом с родительской спальней.

ЖК «Расцветай на Красном»

ЖК «Расцветай на Красном» находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская», вблизи комплекса — восемь школ и семь детских садов, в районе возводят новую поликлинику. Рядом — Ботанический сад, Зоопарк и Заельцовский парк.

В ЖК «Расцветай на Красном» можно приобрести трехкомнатные квартиры 68 кв. м. Их планировки функциональные, квадратные, без вытянутых, узких комнат. Окна выходят во двор, что очень удобно с точки зрения комфорта и безопасности, всегда можно наблюдать за играющим на площадке ребенком.

Придомовая территория ЖК «Расцветай на Красном» закрытая, с концепцией «двор без машин». Это значит, что дети спокойно могут гулять по дворовым дорожкам, а родителям не придется переживать, что из-за угла выскочит автомобиль.

Особого внимания заслуживают благоустройство и инфраструктура ЖК «Расцветай на Красном». Территория зонирована на площадки для занятий детей разных возрастов. Предусмотрены также спортплощадка с оборудованием для кардио- и силовых тренировок, беседки для досуга взрослых и место для проведения праздников.

квартира в новостройке

Центр продаж компании «Расцветай»:
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
Instagram
 

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса»; ООО «СЗ «Расцветай на Обской»; ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО «СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Рекламный материалФото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Расцветай новостройка недвижимость надежный застройщик купить квартиру


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