В четыре раза увеличилось количество утонувших в Новосибирске

В Новосибирске за июнь утонуло 14 человек, из них четверо — дети.
Стоит отметить, что это в четыре раза превышает среднестатистические показатели.
Как сообщила мэрия города, в городской администрации высокую смертность на водоемах связали с жаркой погодой, установившейся в регионе в июне.
МЧС по региону сообщает, в этом году в акватории Новосибирска было организовано 12 спасательных постов. Две оперативные группы муниципальной аварийно-спасательной службы работают круглосуточно в нижнем бьефе и на Новосибирском водохранилище.
Кроме того, 13 патрульных и профилактических групп проводят профилактические беседы с горожанами на водных объектах.
Напомним, что за неделю, с 24 по 30 июня, в регионе на воде погиб 21 человек, из которых пятеро — дети.
Ранее редакция сообщала о том, что с начала лета утонули 11 детей в Новосибирской области.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Алена Пятенок
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