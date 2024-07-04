В четыре раза увеличилось количество утонувших в Новосибирске

В Новосибирске за июнь утонуло 14 человек, из них четверо — дети.

Стоит отметить, что это в четыре раза превышает среднестатистические показатели.

Как сообщила мэрия города, в городской администрации высокую смертность на водоемах связали с жаркой погодой, установившейся в регионе в июне.

МЧС по региону сообщает, в этом году в акватории Новосибирска было организовано 12 спасательных постов. Две оперативные группы муниципальной аварийно-спасательной службы работают круглосуточно в нижнем бьефе и на Новосибирском водохранилище.

Кроме того, 13 патрульных и профилактических групп проводят профилактические беседы с горожанами на водных объектах.

Напомним, что за неделю, с 24 по 30 июня, в регионе на воде погиб 21 человек, из которых пятеро — дети.

Ранее редакция сообщала о том, что с начала лета утонули 11 детей в Новосибирской области.