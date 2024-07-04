Ни у одной кикшеринговой компании в Новосибирске нет разрешения на парковки для самокатов

Разрешения на использование земель для размещения кикшеринговых самокатов в 2024 году не выдавались. Срок выданных в 2023 году разрешений на использование земель для целей размещения стоянок самокатов истек. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Почему не обновлялись разрешения в 2024 году — в комментарии не уточняется.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Infopro54 пояснили, что на сегодняшний день в городе работают три кикшеринговые компании: ООО «ВУШ», ООО «Электрофлот», ООО «Юрентбайк.ру», с которыми осуществляется взаимодействие в рамках заключенных cоглашений для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния Новосибирска.

— В рамках заключенных cоглашений, установлена максимальная возможная скорость движения на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах — 20 км/ч и 15 км/ч — на улицах с интенсивным движением, — отметили в департаменте. — Соглашениями предусмотрены запреты на размещение электросамокатов на территориях скверов, парков культуры и отдыха города Новосибирска, в том числе на территории, прилегающей к памятникам, монументам объектам культурного наследия; на проезжей части, автопарковках и других объектах транспортной инфраструктуры; на газонах и тротуарах.

В мэрии также отметили, что за нарушения правил пользования электросамокатами операторы кикшеринга с 2024 ввели систему штрафов пользователей в рамках договоров оферты — вплоть до блокировки аккаунтов пользователей.

Кроме того, владельцы и пользователи электросамокатов и других подобных средств передвижения при нарушении ПДД самостоятельно несут ответственность. На данный момент для водителей СИМ в Кодексе об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность:

за нарушение ПДД, например не спешились перед пешеходным переходом, грозит штраф в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП);

при совершении правонарушения в нетрезвом виде размер штрафа составит от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.29 КоАП);

за создание помех движению транспортных средств грозит штраф в размере 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.30 КоАП);

при наезде на пешехода и нанесение вреда здоровью легкой или средней тяжести, предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП).

Контроль за соблюдением ПДД, а также наложение штрафов возложены на органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД.

Стоит отметить, что редакция Infopro54 неоднократно задавала вопрос кикшеринговым компаниям, работающим в городе, про парковки для самокатов, но он остался без ответа. Комментарий о причинах отсутствия разрешений на парковки самокатов в 2024 году в комиссии по предпринимательству горсовета Новосибирска на момент выхода материала редакции получить не удалось.

Напомним, в 2021 году компании, предоставляющие в аренду электросамокаты, работали в городе без оформления парковочных мест. В 2022 году вопрос с парковками в Новосибирске стал крайне актуален. Мэрия города заявляла, что будет изымать самокаты, которые стоят вне парковочных мест. Представители органов власти и депутаты говорили о том, что необходимо навести порядок с размещением самокатов, а также о том, что аренда земли под парковки станет одним из источников поступления средств в бюджет.

Сами кикшеринговые компании говорили, что им нужны минимум 1500 парковок. В итоге в мэрии была создана рабочая группа для контроля за ситуацией с самокатами.

Ранее редакция сообщала о том, почему в Новосибирске не приживется полиция на самокатах.