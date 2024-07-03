С начала лета утонули 11 детей в Новосибирской области

С начала лета в водоёмах Новосибирской области утонули 11 детей.
Как сообщил на пресс-конференции главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий, количество случаев утопления детей в регионе увеличилось в два раза, по сравнению с прошлым годом.
— Мы отмечаем неприятную тенденцию — количество происшествий на воде с участием детей растет. Так, летом прошлого года в нашем регионе утонуло 7 детей, в июне этого года — уже 11, — указал Заблоцкий.
По словам специалиста, в большинстве случаев дети тонут из-за того, что родители не уследили за ними. Он отметил, что опасность для жизни ребёнка может представлять не только непроверенное русло или большая глубина реки, но и температура воды: холодная вода может вызвать остановку дыхания и сердца.
Ранее редакция сообщала о том, что за неделю в Новосибирской области утонул 21 человек.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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