С начала лета утонули 11 детей в Новосибирской области

С начала лета в водоёмах Новосибирской области утонули 11 детей.

Как сообщил на пресс-конференции главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий, количество случаев утопления детей в регионе увеличилось в два раза, по сравнению с прошлым годом.

— Мы отмечаем неприятную тенденцию — количество происшествий на воде с участием детей растет. Так, летом прошлого года в нашем регионе утонуло 7 детей, в июне этого года — уже 11, — указал Заблоцкий.

По словам специалиста, в большинстве случаев дети тонут из-за того, что родители не уследили за ними. Он отметил, что опасность для жизни ребёнка может представлять не только непроверенное русло или большая глубина реки, но и температура воды: холодная вода может вызвать остановку дыхания и сердца.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю в Новосибирской области утонул 21 человек.