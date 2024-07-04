Ввели льготный проезд на маршруте № 310 в Новосибирске

С 1 июля на маршруте №310 в Новосибирске появился льготный проезд.

Как сообщили в Министерстве транспорта региона, теперь пассажиры могут оплачивать проезд со скидкой по социальной льготе и безналичным расчётом.

— Помимо этого был обновлен подвижной состав: сейчас на маршруте работают новые автобусы малого класса, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что маршрут № 310 был запущен 28 февраля 2024 года. С тех пор схема движения не менялась.

Ранее редакция сообщала о том, что три сценария развития трамвайной сети Новосибирска направила мэрия в Минтранс России. Город надеется получить финансирование от федерального центра для реализации этого проекта.​​​​​​​