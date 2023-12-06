Обманутые дольщики ЖК Покровский снова выходят на митинг в Новосибирске

В субботу 9 декабря группа обманутых дольщиков планирует провести митинг в сквере рядом с театром «Глобус». Об этом редакции сообщили покупатели квартир ЖК «Покровский». Дольщики также заявили, что направили свои вопросы и обращения на прямую линию В.В. Путину, которая намечена на 14 декабря.

Напомним, ЖК «Покровский» на Дуси-Ковальчук в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК). Генподрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление № 9». Сдача объекта была намечена на 4 квартал 2016 года, всего комплекса — в 3 квартале 2017 года. Вначале объект позиционировался как эконом, потом, как комфорт-класс.

В феврале 2023 года суд признал ООО «РИК» банкротом, в отношении компании было введено конкурсное производство сроком на год. В реестр требований кредиторов включено требование КБ «Энергобанк» в размере 1,57 млрд рублей.

— Участники строительства данного жилого комплекса обмануты неоднократно: сначала объект разделили на 2 очереди, 1-ю очередь силами ЖСК, с привлечением личных средств, с горем пополам ввели в эксплуатацию, 2-ю очередь оставили без внимания, — говорится в обращении, полученном редакцией.

Дольщики утверждают, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства и Минстрой Новосибирской области не могут ничего решить, в том числе из-за слишком большого долга — 1,6 млрд рублей. Люди также напомнили, что в ноябре 2022 года у них прошла встреча с прокурором Новосибирской области Александром Бучманом, который приезжал на площадку ЖК «Покровский».

— На собрании перед дольщиками Александр Бучман публично заявлял, что в 2023 году мы получим компенсацию за жилье, — напоминают авторы обращения. — Но, единственный из возможных вариантов, предложенных властями: получение квартир в других стройках в рамках 709 постановления, а именно получение квартир в отдаленных районах города. У нас один вывод, что наш недостроенный дом — это лакомый кусочек, который очень интересен для дальнейшей достройки и продажи, но без НАС!

Ранее сообщалось, что ППК «Фонд развития территорий» профинансирует дома ЖК «Покровский» второй очереди и их введут в эксплуатацию до конца 2023 года.

Как пояснила Infopro54 одна из дольщиц Маргарита Козлова, сейчас в ЖК «Покровский» недостроены 1 и 2 подъезды. Это около 200 квартир.

— Нам предложили квартиры в отделенных районах, причем без права выбора. Сказали, что «после Нового года вам скажут куда ехать», и без вариантов, — говорит Маргарита Козлова. — Причем за каждый квадрат жилья в новом доме на окраине мы должны доплатить 6,5% от его цены, так как иначе не укладываемся в стоимость застройщика. Если же квартира, купленная ранее в ЖК «Покровский», больше 60 квадратных метров, то за все последующие квадраты обманутый дольщик должен заплатить по рыночной цене застройщика.

Собеседница редакции рассказала, что она купила в ЖК «Покровский» квартиру площадью 42 квадрата. В домах предложенных к обмену застройщиков таких квартир нет и они могут предоставить только 38 квадратов, а 44 квадрата — уже нет.

Представитель инициативной группы Светлана Жданова уточнила редакции, что квартиры на обмен предлагают у следующих застройщиков: «Вира Строй», «СОЮЗ», «Сибирь» и «Первый Строительный фонд».

— Нам говорят, что это точно будут отдаленные районы — Ключ-Камышенское плато, Петухова и т.д, — говорит собеседница Infopro54. — При этом, наш дом на Дуси-Ковальчук сносить не будут, его намерены выставлять на торги и реализовывать, как имущество компании-банкрота. По нашей информации, тело долга в данном кредите (1,6 млрд рублей) составляет всего 200 млн рублей, а остальное — это штрафы, просрочка, пени, пени на пени, и т.д.

Светлана Жданова подчеркнула, что среди обманутых дольщиков ЖК «Покровский» много многодетных, людей пенсионного возраста, у многих ипотека и до сих пор не решен вопрос, что будет с этой задолженностью.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщикам микрорайона «Радужный» дали по 4 года колонии за обман дольщиков.