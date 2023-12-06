Елена Неклюдова: Партнерские технологии не отбирают клиентов у профессиональных игроков рынка

Член совета, руководитель проекта «Партнерские технологии в бизнесе», руководитель комитета по партнерству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Неклюдова — о современных трендах партнерства и о том, почему бизнесу важно о них знать.

Привлечь малый бизнес

— Елена, насколько сегодня актуальна для бизнеса тема партнерства?

— Как бизнес-идея партнерство — это старая история. На нашей конференции по партнерству, которая прошла в Новосибирске в конце ноября, мы говорили не о сотрудничестве как о тренде, а о трендах, которые включены в понятие сотрудничества.

Как правило, крупный и средний бизнес давно и успешно сотрудничает с государством, с партнерами, и вопросы в части создания партнерства для него не так актуальны. Поэтому мы в основном сделали акцент на малый бизнес. На наш взгляд, это огромная ниша, в которой стоит продвигать и развивать темы, связанные с построением сотрудничества.

— Почему акцент именно на малом бизнесе?

— Основателю малого бизнеса обычно не хватает денег, времени, сил, знаний и умений о том, как выстраивать эффективное партнерство. Наша конференция была направлена на то, чтобы разбить эту тему по направлениям, привлечь внимание общественности и предпринимателей.

Конференцию по партнерству мы проводим в Новосибирске третий раз, но впервые получили поддержку органов власти. На саму конференцию мы также привлекли очень интересных экспертов: у нас выступала юрист и консалтер Евгения Бондаренко, депутат регионального парламента Елена Тырина. В ней также приняли участие представители региональных комитетов по партнерству «ОПОРЫ РОССИИ» из Омской и Томской областей: Татьяна Федянина, а также Марина Фещенко, Екатерина Кастьян и Крестина Каширина, которые развивают тему сотрудничества в соседних субъектах федерации.

Сейчас мы получаем отличные отзывы от участников конференции.

Профиты от партнерства

— Вы сказали, что малому бизнесу не хватает денег. Это понятно, так как предпринимателю необходимо платить зарплату, налоги, закупить товар или сырье. Как партнерство может заменить деньги?

— Малому бизнесу, за исключением высокотехнологичных компаний, найти партнера, который придет с реальными деньгами, — задача практически нереальная. Но найти единомышленников, которые смогут объединить ресурсы и за счет этого дать возможность заработать всем участникам процесса — вполне реально.

В качестве примера приведу кейс из практики моего агентства недвижимости «Родня».

У нас малый бизнес, в который сложно привлечь специалистов по недвижимости, так как риэлторы предпочитают идти в крупные компании. Чтобы решить вопрос с кадрами, мы создали партнерский клуб по недвижимости для людей, которых интересует недвижимость, которые хотят жить в хороших домах и зарабатывать на недвижимости. Они не стали нашими штатными сотрудниками, но являются носителями информации о нашей компании. Мы делимся экспертизой, организовываем мероприятия, делимся прибылью за рекомендацию. В результате сегодня в наш клуб входят более 2000 партнеров, уже несколько лет мы работаем только с теплым трафиком. Денег нам никто не дал, но мы нашли партнеров и организовали входящий теплый поток, с которым прекрасно работаем. При этом культура компании и качество жизни штатных специалистов по недвижимости очень сильно поменялись в лучшую сторону.

Второй кейс. Я мама четверых детей, двое из них у меня приемные, поэтому я интересуюсь и живу этой темой. В рамках нашего реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» я организовала проект «ОПОРА — детям». Я позвала малый бизнес, предпринимателей, экспертов, которые занимаются семьей или детством, и мы стали проводить различные детские активности в дошкольных учреждения: с компанией «Глинка Полинки» — мастер-классы по гончарному мастерству, с Анастасией Гудзь — курс по профвыгоранию, встречи по стилистике. Мы также вместе с Светланой Рихтер работаем с особенными детьми и приглашаем их на различные бесплатные интересные мероприятия, потому что сейчас очень многое решается с помощью грантов. И для конечного потребителя это бесплатно.

В итоге за год мы объединили более 50 предпринимателей, 2500 семей и более 400 педагогов. Это привело к тому, что я была вынуждена открыть еще один бизнес — АНО «Центр поддержки и развития семей и детей», так как следующим шагом после формирования такого сообщества стала его коммерциализация.

В 2024 году у нас уже есть ряд дошкольных учреждений, которые хотят войти в наш проект. Еще раз подчеркну, что денег как таковых в проекте нет, но задачи, которые малый бизнес мечтает решить за деньги, на самом деле решаются без них. В основе этого лежат партнерские отношения в бизнесе.

— Какой именно профит от этого получает бизнес, кроме морального удовлетворения и реализации себя, как благотворителей?

— Проект «ОПОРА — детям» — это площадка, где мы объединили предпринимателей, педагогов и родителей, и каждая из этих целевых аудиторий решает свои задачи.

Бизнесу нужно продвигать свои услуги и компанию. В проекте мы обеспечиваем бизнес целевой аудиторией. С компанией знакомятся более 2,5 тысячи педагогов и родителей. Плюс нас поддерживает проект «Малая Родина» — а там десятки тысяч подписчиков. На эту аудиторию также дублируется информация о компании.

То есть за достаточно комфортное количество времени и ресурсов, которые потратила компания, мы ей даем широкий трафик. Фактически инструмент сотрудничества работает как реклама и маркетинг.

Второе: как я уже говорила, компании работают с целевой аудиторией. Часто малый бизнес не может найти деньги на маркетинговые исследования, на работу с обратной связью. В нашем проекте мы обмениваемся обратной связью, и компания получает информацию, с помощью которой может работать над качеством своих продуктов, услуг и вкладывать ресурсы в то, что действительно интересно целевой аудитории.

За счет масштабного проекта и общения с коллегами из других регионов, в том числе на конференции, мы получаем срез, очень близкий к реальности, к тому, что потребителю нужно здесь и сейчас.

Третье: малому бизнесу сложно привлечь высококвалифицированного узкого специалиста. Общаясь друг с другом в рамках проектов, мы «передаем» специалистов на аутсорсинге и решаем кадровый вопрос.

Например, девушка—администратор в «ОПОРЕ — детям» на добровольных началах курировала общение с педагогами, мы сработались и сейчас пригласили ее работать за деньги по частичной занятости. Или еще одна история: в проект пришла Светлана Рихтер, которая на добровольных началах помогала нам курировать проект с особыми детьми и их родителями. В процессе мы выяснили, что Светлана знает, как писать грантовые заявки. Мы понимаем, что дальше продолжим с ней работу, в том числе по грантам.

Четвертое: огромный, важный вклад конференции и того, чем мы занимаемся: мы доносим до предпринимателей, представителей малого бизнеса необходимость обучения партнерским технологиям. Мы привлекаем внимание к тому, что этим шагам нужно учиться, так как в нашем проекте предприниматели получают доступ к большому количеству потенциальных заказчиков, но не используют эти возможности.

— Почему так получается?

— Потому что они приходят, не поставив цели, не осознав, какую задачу они хотят решить. Они приходят просто что-то делать, а любые неосознанные действия не приводят к результату.

Партнерские технологии

— Фактически получается, что за счет партнерских технологий малый бизнес закрывает потребность в продвижении, маркетинге, рекламе?

— Абсолютно верно. Партнерство — это площадка по обмену знаниями, опытом. Суть партнерства в том, чтобы не накапливать собственные ресурсы, а решать задачу бизнеса здесь и сейчас. И это решается не за счет денег, а за счет сотрудничества и правильного взаимодействия.

У нас огромная организация предпринимателей и огромный потенциал ресурсов, денег и заказчиков. При этом мы только приступаем к его освоению.

— Механизм партнерства отбирает клиентов у рекламистов и т.д.?

— С одной стороны, мы все сейчас боремся за внимание наших клиентов. На мой взгляд, работать с холодным трафиком давно уже неэффективно. Работает только теплый трафик, рекомендация, а также понимание и знание того, к кому ты обращаешься.

Однако, на мой взгляд, партнерские технологии не отбирают клиентов у профессиональных игроков рынка, так как для малого бизнеса их услуги чаще всего просто недоступны. У этой категории предпринимателей ограниченное количество товаров и услуг, и для нее важно привлечь именно тех, кто является интересной целевой аудиторией, чтобы, не потратив деньги на рекламу, оставить их на оказание качественных услуг и создание товара. Это позволит бизнесу расти органично и потом из прибыли расширять теплые каналы продвижения.

Я сама в бизнесе более 30 лет и могу сказать с уверенностью, что работают только теплые каналы, а это дает партнерство.

Еще один важный момент: мы все привыкли видеть партнерство как маркетинг и привлечение клиентов, но эти технологии сотрудничества намного шире.

— Что вы имеете ввиду?

— Через партнерские технологии малый бизнес может закрыть обучающие и адаптационные программы для своих сотрудников на прекрасном практическом уровне. Малый бизнес готов делиться практической экспертизой, и это сегодня очень ценится.

— Развивая партнерские технологии, малый бизнес получает теплых клиентов и оттягивает их у среднего и крупного бизнес?

— Задачи перед крупным, средним и малым бизнесом стоят разные. Крупный бизнес получает поддержку от государства и решает другие задачи, использует другие партнерские технологии. Это узкий круг заведомо знающих друг друга людей, и там другая проблематика и механизмы создания и поддержания сотрудничества.

Со средним бизнесом ситуация схожая.

Малый бизнес не оттягивает клиентов от крупного, так как это разные категории, ниши и задачи. При этом точно могу сказать: кто быстрее в малом бизнесе освоит партнерские технологии, кто быстрее перестроит свою культуру, философию работы, тот не уйдет с рынка. Мы выращены в культуре конкуренции, и это очень сильно обрубает наши возможности сегодня.

Серьезный блок, который ограничивает наше эффективное сотрудничество, — это неумение или неготовность, эмоциональные преграды к тому, чтобы понять, где ты полезен, где тебе нужно нарастить ресурсы, чтобы быть интересным партнером, выходить и заявлять о своей компании. Из своей практики я увидела, что малый бизнес очень болезненно относится к негативным замечаниям или обратной связи. Это причина номер один, почему компании не хотят партнериться. На самом деле тут нужно эмоционально вырасти, принять ситуацию не как личную обиду, а как конструктив. Это сложно, так как для предпринимателя малый бизнес — это ребенок, а мы к детям чаще всего относимся очень трепетно.

Если вырасти, стать эмоционально более зрелым, начать этому учиться и понять, что само по себе сотрудничество не сложится, то шансы на успех повышаются. Если бы это все было так просто, то у нас не было бы столько негативных отзывов о нереализовавшемся сотрудничестве. Все это лежит в области эмоций, нашего сознания и знаний.

— Сейчас все больше взаимодействия между бизнесом, обществом переходит на осознанную помощь, не подразумевающую какие-то денежные отношения. Эксперты отмечают, что общество постепенно уходит от эпохи потребления в эпоху осознанного потребления. Может, предприниматели понимают, что они что-то могут сделать бесплатно, в помощь друг другу, делают это, но выигрывают потом за счет чего-то другого?

— Соглашусь с этим трендом. На мой взгляд, он вызван многими причинами, включая макроэкономику и внешнюю политику. Ответ на вопрос «почему предприниматели делают или не делают добрые дела» лежит на уровне сознания.

К примеру, мне нужен бизнес, нужно обеспечивать семью, и меня интересует конкретный результат. Но когда ты закрываешь базовые потребности свои и семьи сейчас и на будущее, то понимаешь, что мир намного шире, и тебе становится важно осознать, какой след ты оставишь после себя. Хочется помогать тем, кому нужна помощь. Потом ты видишь, что это приносит результат и в бизнесе, и у тебя происходит озарение, ты понимаешь, что делить зарабатывание денег и хорошие дела необязательно, это можно делать, не разделяя, гармонично и параллельно.

Когда человек все время только зарабатывает деньги во вред кому-то и используя кого-то, то это его разрушает достаточно быстро. Подход: я приношу пользу, мне за это платят — это больше, чем получение денежных средств, но еще и реальная польза людям. Мы уже давно не работаем за деньги.

Тренды 2024 года

— Какие задачи ставите на 2024 год?

— Мы планируем привлекать предпринимателей к осознанному партнерству, в рамках которого они будут проходить миникурсы по партнерским технологиям в бизнесе. Мы будем это делать в Новосибирском и Томском отделениях «ОПОРЫ РОССИИ».

— Какие тренды в партнерстве вы ожидаете в будущем году?

— Я ожидаю развития этой темы и ее осознание на межрегиональном уровне. У нас есть запросы от региональных комитетов «ОПОРЫ РРОССИИ», которые хотят открыть свои комитеты по партнерству. Это люди, команды, которые осознанно подходят к созданию бизнес-партнерств.

Второй тренд — все более открытая поддержка предпринимателей со стороны власти. Власть показывает, что она готова к сотрудничеству, готова коллаборироваться. Раньше такого не было.

Третий тренд — понимание малым бизнесом того, что нужно находить обучающие ресурсы, чтобы научиться выстраивать сотрудничество.

Елена Неклюдова, основатель ГК «Родня», автор государственного курса по переподготовке специалистов по недвижимости. Руководитель проекта «Биржа партнеров». Автор книги «О чем молчат риелторы: на сделках с недвижимостью может зарабатывать каждый?!»