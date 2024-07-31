В деле мигранта-мажора на Лексусе из Тогучина появились новые подробности

Громкое уголовное дело, которое было возбуждено спустя неделю, после жесткой автоаварии, получило продолжение.

Накануне следователи задержали женщину, подругу местного авторитета 37-летнего Эдика, которая ранее утверждала, что находилась за рулем Лексуса в момент ДТП с мопедом. Также был задержан и владелец иномарки, тот самый Эдик.

― Благодаря грамотно проведённым следственным действиям было установлено, что за рулем автомобиля находился житель Тогучина. Изначально фигурант по делу утверждал, что автомобилем управляла его знакомая. Впоследствии женщина стала это отрицать и призналась, что оговорила себя, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Сейчас мигрант находится в местном ИВС и ожидает суда по избранию ему меры пресечения.

Накипело

Тем временем в Тогучине группа местных жителей и общественников собралась у администрации района, надеясь на поддержку властей.

― У нас много вопросов. Нам стало известно, что в одном из кафе города была стрельба и драка местных парней и группы цыган. В ней, по рассказам многих очевидцев, фигурировал Эдик. Потом дело, которое расследовало МВД, затихло и никто не знает, понесли ли виновные наказание, ― рассказал Infopro54 тогучинский активист.

Рассказывают и еще одну историю, где в драке на ножах с соотечественником, пострадавшим якобы был уже сам Эдик. Чем закончилось это дело история тоже умалчивает.

Также тогучинцы утверждают, что водитель Лексуса уже был признан виновным в ДТП, где погиб человек. Авария тогда произошла в селе Гаревка Тогучинского района. У жертвы не оказалось никаких родственников, защитить его права было некому. ЧП 21 июля показало, что терпение у народа закончилось.

― Мы уверены, что местная полиция и прокуратура покрывают Эдика и ему все сходит с рук. Мы рады, что по нашей аварии с детьми дело сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству журналистов. До этого времени полиция просто ничего не делала, они не изъяли автомобиль, не задержали никого, а спокойно оформили ДТП на женщину, которую им подсунул виновник аварии. Творится полное беззаконие, мы боимся, что будет дальше. Большие надежды возлагаем на Следственный комитет, который реально проделал огромную работу, возбудил дело и показал нам, что закон все-таки существует. Если снова попытаются все замять, то мы будем писать обращение Александру Бастрыкину, ― говорят родители пострадавших подростков.

Жители многострадального Киика, где тоже сейчас активно работает Следственный комитет по массовым жалобам на беспредел мигрантов, уверенно заявляют, что Эдик тесно связан с диаспорой и тоже имеет отношение к событиями в их селе.

Казалось бы, что теперь у тогучинского авторитета среди цыган и мигрантов есть все шансы оказаться за решеткой. Но все не так просто.

Чье дело?

Днем, 31 июля, по городу поползли слухи, что дело о ДТП, которое возбудил Следственный комитет, может быть передано в местное МВД. Якобы эту инициативу активно продвигает прокурор Тогучинского района.

Официально эту информацию редакции пока не подтвердили.

Но ситуация достаточно странная. С одной стороны, такие аварии, действительно, расследует полиция. Но на практике из-за нерасторопности МВД или большого общественного резонанса СК часто возбуждает и расследует дела этого ведомства.

― Честно сказать, когда у нас забирают материалы проверки или сразу возбуждают комитетские, то все только рады. В практике я не помню случаев, чтобы мы бились за возврат дел в МВД, ― поделился опытом сотрудник полиции.

А тут возникают невольные вопросы. Если слухи имеют шанс на правду, то зачем прокуратура так торопится передать полиции столь резонансную аварию? Учитывая, что у полиции было достаточно времени хотя бы установить реального водителя, который ее совершил, но никто не спешил даже дело возбуждать.

― Начальник районного отдела полиции сегодня внезапно ушел в отпуск. Приезд новосибирских следователей наделал много шума в участке, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

У тогучинцев возникает огромное недоверие к объективности работы местных копов и надзорников.

Заседание в суде по избранию меры пресечения перенесли на 1 августа. Возможно за эти сутки решится вопрос, кто будет в суде ходатайствовать об аресте обвиняемого: СК или МВД.

― И мы тут все понимаем, что если МВД не предоставит оснований для заключения под стражу, а прокурор поддержит более мягкую меру, то Эдик выйдет завтра на свободу. А мы живем в небольшом городке, где все друг друга знают, и он знает, кто давал показания по аварии, кто был свидетелем. Он несколько раз проезжал на своем Лексусе мимо места происшествия, где как раз допрашивали очевидцев. Этим людям и детям теперь переезжать? ― возмущаются тогучинцы, которые слезно просят не указывать их имен и фамилий, боясь расправы.

Теперь несколько сотен горожан с тревогой ждут завтрашнего суда.

«Лично с вами разберусь»

Автору этого материала хотелось бы добавить к изложенному еще один момент.

После выхода первой публикации по факту ДТП в Тогучине, где был поставлен вопрос об укрывательстве реального виновника аварии, в редакцию позвонили. Мужчина с ярко выраженным восточным акцентом представился Романом Тарасовым. Он выразил свое недовольство нашим материалом. Особенно его возмущала часть о связи Эдика с цыганами и слова местных жителей, где они предположили откуда у мигранта доход на дорогую иномарку. Собеседник очень эмоционально высказывал свое негодование и давал нелестную оценку работе журналиста. Обещал с нами разобраться, написать жалобы. Мы с большим уважением относимся к мнению наших читателей и всегда готовы предоставить слово всем участникам возникшего конфликта. Но мы не поощряем угрозы, грубые выражения и требования, основанные лишь на субъективной позиции.

Этот же мужчина звонил и в редакцию районной Тогучинской газеты, которая разместила в своих социальных сетях нашу публикацию. Там он даже пообещал нанести визит журналистам и был уже менее вежлив и скромен в своих выражениях.

Редакции Infopro54 по номеру телефона звонившего удалось выяснить некоторые подробности о личности недовольного абонента.

Возмущенный Роман оказался хорошим знакомым обвиняемого Эдика. Ему 27 лет.

― Он приехал в Тогучин из Новокузнецка, до этого жил где-то в нескольких местах в Алтайском крае. К нам в последнее время много цыган из Кузбасса перебралось. Официально нигде не работает, сложно вообще сказать, чем он занимается. Постоянно ездит за какими-то посылками в СДЭК. Вот кто бы взялся проверить, что он там получает? Может быть что-то запрещенное ему присылают? Тогучинцы очень недовольны, что в городе разрастается этот табор. Нагло ведут себя очень. Живут хорошо, хотя мы не видим, чтобы они трудились на предприятиях или приносили пользу обществу, ― рассказывают местные жители.

Поэтому, уважаемый Роман, если у вас есть что рассказать по обозначенной теме, то мы по-прежнему готовы к коммуникации, но в формате цивилизованного общения.