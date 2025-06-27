МФО придется внести корректировки в процессы взыскания

— Принятые поправки к 230-ФЗ потребуют от МФО ряда изменений в процессах взыскания. Так, с 1 сентября 2025 года операторы сотовой связи будут обязаны маркировать звонки только с определяемого номера или альфа-имени. Альфа-имя должно содержать название юрлица и номер телефона для обратной связи. Запрещена подмена номера или маскировка имени отправителя.

В части изменений касательно заявления об отказе от взаимодействия: ранее его можно было направить не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просроченной задолженности. С 1 сентября 2025 года заявление можно подать в любое время, в том числе до возникновения просрочки. Подача будет доступна через Госуслуги. Для получения заявлений заемщиков компаниям будет необходимо подключиться к СМЭВ ― как получателям юридически значимых сообщений. Также будет необходимо организовать мониторинг и ведение реестра входящих уведомлений из Госуслуг. Но здесь есть и некоторое послабление — теперь скорость реакции с нашей стороны должна быть в течение трех дней, а в действующей редакции — один день.

Касательно сроков хранения документации по взаимодействию: ранее МФО обязаны были хранить аудиозаписи непосредственного взаимодействия, текстовые, голосовые и иные сообщения, бумажные документы не менее трех лет со дня их осуществления. С 1 сентября 2025 года обязанность по хранению сохраняется, но срок обязательного хранения теперь будет не менее полутора лет. Данное нововведение не окажет влияния на работу компаний, поскольку они уже обладают всем необходимым для хранения подобной документации и на более длительный период.

Фото предоставлено компанией Moneyman, из личного архива компании