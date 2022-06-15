В День рождения Новосибирска состоится фестиваль фейерверков «Огни родного города»

— Фестиваль фейерверков мы проводим не за счет спонсоров. Это часть праздника, бюджетные деньги. Сумма — не секрет, точные данные мы позже опубликуем. По предварительным данным, уйдет по 500 тысяч рублей на команду, то есть полтора миллиона, — сообщила КП-Новосибирск директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

Фестиваль фейерверков «Огни родного города» пройдет в День Города 26 июня в Новосибирске.

Фейерверки начнут запускать в 22.45 с Михайловской набережной.

Напомним, в этом году Новосибирск отпразднует день рождения в парках и скверах.