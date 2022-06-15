В городе усилят работу на пляжах «вне закона»

На территории Новосибирска профильными подразделениями в рамках комплекса профилактических мероприятий «Вода — безопасная территория» активизируется работа на водоёмах, официально не предназначенных для купания. Такая информация была озвучена в ходе оперативного совещания в мэрии.

— Выставлены 12 постов, действуют 3 оперативные группы на водоёмах, продолжается работа по набору спасателей, — сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Куценко. — Планируем организовать 8 постов в местах неорганизованного отдыха. Туда выезжают организованные группы спасателей и через громкоговоритель информируют население об опасных местах.

Куценко напоминает, что этим мероприятиям предшествовали две трагедии прошлой недели с гибелью людей на воде в неорганизованных для купания местах. В Ленинском районе, на Юго-Западном жилмассиве погиб мужчина. В Калининском районе на озере Лесном в районе завода «Экран» погиб 15-летний подросток. Тела обоих погибших спасатели извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

— Несмотря на прогноз с похолоданием, остаются риски пребывания на водоёмах, связанные с нахождением детей без присмотра и пребыванием потенциальных купальщиков в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает Сергей Куценко.

Что касается пляжей официально разрешённых, то в настоящее время проведена вся необходимая подготовительная работа для их функционирования. С 1 июня разрешено посещение этих пляжей, с 10 июля разрешено купание. Все посты выставлены. Заключены договоры с ЧОП на охрану, обслуживание, медобеспечение.

По информации мэрии Новосибирска, на территории города официально действуют 6 организованных мест для купания: 4 пляжа парка «У моря Обского» (детский, галечный, каменный, «Бумеранг»), пляж парка «Бугринская роща» и частный пляж «Звезда» (арендатор ООО «Неоком-сервис»).

Ранее редакция сообщала, что в этом году официально не будет работать Центральный пляж Академгородка.