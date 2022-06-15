Компании адаптируются к новой ситуации на рынке грузоперевозок контейнеров

— Ситуация с контейнерами и их наличием непростая, но российским компаниям удалось наладить общение с рядом партнеров из КНР, других стран, чтобы обеспечить заполняемость на рынке. Объем у новых игроков не такой большой, как у ушедших гигантов, но приток есть. Мы ожидали, что будет хуже, — констатирует президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов.

По его словам, во многом на стабилизацию ситуации повлияли решения правительства РФ. Раньше, если контейнер не являлся транспортным средством РФ, а был только таможенным средством перевозки, он мог заходить на территорию страны только на 90 дней. Сейчас этот срок увеличен до 180, а иногда и 360 дней.

Генеральный директор транспортно-логистической компании ООО «Агент-Контейнер», руководитель комитета по транспорту и логистике Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Колодаев считает, что по внутренним перевозкам контейнерное оборудование присутствует на рынке в достаточном количестве. Он также видит, что на смену морским линиям, которые перестали заходить в российские порты, пришли компании из Юго-Восточной Азии.

— На мой взгляд, небольшой спрос на контейнерные перевозки обусловлен множеством факторов, в том числе и увеличением закупочных цен на ту или иную продукцию. Где-то рынок затарился в первом квартале и ждет благоприятного момента для возобновления торговли. С повышением ставки ЦБ деньги становятся дороже из-за увеличивающихся ставок на кредиты. В текущий момент количество заказов на внутренние грузоперевозки в контейнерах падает, — поясняет он. — С начала второго квартала мы видим, по той же работе контейнеровозов в Москве и Новосибирске, что предложение превышает спрос. Партнерам нужна работа, и перевозчики понижают ставки на автовывоз, чтобы получить объем. Если говорить о международных перевозках, то таких заторов в портах Дальнего Востока, какие были в начале года, уже нет. Но с наступлением летнего сезона объем перевалки снова растет.

Пока, по его наблюдению, по сравнению с январем-февралем 2022 года цены на фрахт контейнеров для импорта немного снизились.

Сергей Максимов считает, что по итогам апреля грузопоток сократился на 10%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Итоги мая он оценить отказался, так как точных данных пока нет. Но отметил, что именно в этот период на рынке негативные факторы стали играть еще более значимую роль. На санкции накладываются антиковидные ограничения в Китае.

— Рынок транспортной экспедиции воспринял эту новость без воодушевления. Ведь если растет себестоимость перевозки, на увеличении объемов это редко сказывается (если только на носу не глобальный дефицит тех или иных позиций). Любое увеличение накладных расходов в бизнесе всегда не вовремя. В текущих экономических реалиях для рынка экспедиторов и перевозчиков это актуально вдвойне. При этом каких-то значимых мер поддержки транспортной отрасли на данный момент я назвать не могу,— комментирует эксперт. — Не исключаю, что будет расти количество экспедиторов, старающихся заявить в перевозку груз, не подлежащий индексации, дабы сохранить привычную себестоимость.

Дмитрий Колодаев обращает внимание еще на один момент, который в перспективе может повлиять на динамику контейнерных перевозок. Он напоминает, что недавно вышло постановление правительства РФ — и стоимость перевозки всех категорий грузов, которые провозятся по железной дороге, кроме строительных материалов, продуктов питания и импортного продовольствия, выросла на 11%.

Он рекомендовал экспедиторам внимательнее относится к тому, что везут их клиенты, и правильно заявлять номенклатурные позиции в перевозочных документах.

— Что касается заказов на новые контейнеры, которые многие грузоперевозчики анонсировали в 2021 году, то здесь есть подвижки. Российских мощностей для их производства по-прежнему недостаточно, поэтому контейнеры закупаются в Китае. Но такие сделки эффективны, если покупателю удается найти груз и привезти контейнер в России. Если он идет порожний, то удорожание получается довольно серьезным, —сообщил Infopro54 Сергей Максимов.

В то же время, по его словам, СТЭЛС сейчас предпринимает шаги по размещению консолидированного заказа по производству контейнеров на российских предприятиях.

— Мы встречались с рядом компаний малого и среднего бизнеса, которые готовы освоить выпуск этой продукции. Сейчас они считают себестоимость. С одной стороны, рынок довольно емкий. С другой — вряд ли такие компании смогут выпускать тысячи контейнеров. Именно поэтому участники СТЭЛС решили объединиться и делать совместные заказы, чтобы предложить рынку продукт по приемлемой цене, — пояснил собеседник редакции. — Если у производителей будет комфортная цена — на уровне китайских заводов или немного выше, то это будет выгодно грузоперевозчикам. Китайские контейнеры сегодня стоят в районе 3,8 тысячи долларов на 20-футовые, и 4,3 тысячи долларов за 40-футовые.

Кстати, Сергей Максимов по-прежнему считает, что если не будет новых катаклизмов, то ситуация на рынке контейнерных грузоперевозок полностью нормализуется к концу 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что поставки в Азию пока не компенсируют сибирским угольщикам снижение европейских объемов.