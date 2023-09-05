Ученого-аэродинамика Валерия Звегинцева оставили под домашним арестом

Суд продлил срок нахождения под домашним арестом ученому-аэродинамику Валерию Звегинцеву. Он обвиняется в государственной измене. Под домашним арестом ученый останется до 7 декабря с сохранением ранее возложенных на него ограничений. Постановление в силу не вступило.

Напомним, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в апреле 2023 года. Как сообщал ТАСС, со ссылкой на источник в СО РАН, поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По его словам, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности. В июне суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника о разрешении Звегинцеву прогулок.

За последний год трое ученых-аэродинамиков института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). По аналогичной статье был задержан и Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ. Спустя несколько дней после ареста он умер от онкологии.

Ранее редакция рассказывала об обращении сотрудников Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН после ареста нескольких ученых Академгородка.