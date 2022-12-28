Начальника отдела УБЭП Новосибирской области подозревают в получении взятки

По подозрению во взятке арестован начальник отдела УБЭП межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Анатолий Семёнов. В настоящее время решением суда Октябрьского района ему была избрана мера пресечения. Об этом сообщает «Комсомольская правда –Новосибирск» со ссылкой на собственные источники и управление судебного департамента по Новосибирской области.

— Начальника задержали по части 5 статьи 290 УК РФ за получение взятки, — сообщает издание. — По той же статье арестовали сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Арамаису Асляняну избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 февраля 2023 года, а Алексею Пирскому — в виде заключения под стражу на такой же срок. Постановлением суда мера пресечения Семёнову избрана до 7 февраля 2023 года.

Напомним, что несколькими днями ранее стало известно о задержании сотрудниками отдела собственной безопасности начальника ОБЭП полиции Центрального района Новосибирска Александра Умерова. По предварительной информации, полицейский за плату в особо крупном размере должен был проявить лояльное отношение к игорному бизнесу на подведомственной ему территории. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию прокомментировать отказалась.

По подозрению во взятке в настоящее время под стражей находится и экс-начальник ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслав Трещев. По версии следствия, Трещев предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он якобы запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей. В результате Вячеслав Трещев получил 1,2 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о наказании за взятку бывшего сотрудника полиции.