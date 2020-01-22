Новосибирские ритуальщики заявляют о рейдерском захвате отрасли

Коллектив ООО «Новосибирский крематорий» и ООО «Похоронный дом «Некрополь» обратился к жителям Новосибирска за содействием в получении информации по поводу случившегося накануне инцидента с пожаром в одном из зданий компании по улице Фрунзе. Как предполагают сотрудники «Некрополя», причиной пожара стал умышленный поджог, а сам инцидент — лишь очередное звено в цепочке событий, связанных с переделом ритуального рынка. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате крупного пожара здание повреждено по всей площади, произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. На реагирование привлекались 32 человека личного состава и 9 единиц техники. В настоящее время причины происшествия расследует дознаватель министерства.

— Убеждены, что этот поджог был организован теми же лицами, которые ранее инициировали противоправные действия в отношении нас и наших коллег, — сообщают «некропольцы». — Например, осенью 2018 года в результате поджога было уничтожено имущество похоронной службы «Вяз», при этом должного расследования дело не получило, было приостановлено. А в 2019 году произошли многочисленные события, свидетельствующие о масштабной программе по переделу рынка похоронных услуг. Все события в отношении наших коллег и конкурирующей организации являются тщательно спланированной и искусно подготовленной попыткой рейдерского захвата с целью овладения имуществом, организации передела всего рынка похоронных услуг Новосибирска и создания эксклюзивных условий для монопольного положения одной компании.

В частности, в «Некрополе» сообщают о визитах подозрительных граждан, противоправных, с точки зрения ее представителей, действиях сотрудников правоохранительных органов.

— В июле 2019 года по странному стечению обстоятельств стало известно, что к работнику обособленного подразделения Похоронного дома «Некрополь», расположенному рядом с Городской клинической больницей №1, стали наведываться сотрудники правоохранительных органов, — сообщается в обращении. — Полицейские настойчиво требовали дать показания на заведующего патологоанатомическим отделением горбольницы, чтобы «привлечь его к ответственности». Сотрудницу Похоронного дома несколько раз понуждали подписать бумаги. Ей стали угрожать, что детей передадут в органы опеки, а мужа «закроют». Далее ее сопроводили в Новосибирск в следственный отдел.

По словам сотрудников компании, противозаконные действия были проведены и в отношении сотрудников морга горбольницы, а впоследствии и МКУ «Ритуальные услуги».

— Никогда не поступали какие-либо жалобы или претензии на сотрудников морга ГБУЗ НСО ГКБ №1, — сообщают в «Некрополе». — Нет никаких фактов, что кто-либо из сотрудников морга совершал противозаконные действия, передавал кому-либо персональные данные, препятствовал в выдаче тел покойных, вынуждая заключить договор с конкретной компанией. Так как расследование ведется «в особом порядке», без исследования каких-либо фактов, а строится исключительно на вымышленных показаниях «свидетелей», можно сделать вывод, что цель расследования — привлечь к уголовной ответственности руководство лидирующих организаций похоронной сферы. Также очевидно, выбор злоумышленников организовать провокацию в 2019 году именно в горбольнице объясняется тем, что только там расположены представительства двух значимых похоронных организаций города — Похоронный дом «Некрополь» и «Ритуальное хозяйство».

Напомним, что в октябре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении заведующего патологическим отделением больницы. По версии следствия, он систематически получал от сотрудника ООО «Некрополь» взятки на общую сумму более чем в миллион рублей за «рекламу» «Некрополя» работниками морга для родственников покойных.

Как сообщают сотрудники «Некрополя», по данным фактам в отношении их компании и «Ритуального хозяйства» гендиректор ПД «Некрополь» обратился в Генпрокуратуру РФ и СК РФ с просьбой взять дело под свой контроль.

Напомним, что, по информации InfoPro54, на территории Новосибирска фиксировались факты навязывания ритуальных услуг коммерческих организаций по завышенным ценам родственникам покойных. В мэрии города подтвердили факты «ненавязчивого» ритуального сервиса, ставшего «головной болью» для муниципальной власти, общественников и правоохранительных органов.

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области