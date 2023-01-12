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Банк «Левобережный» предложил предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания

  • 12/01/2023, 15:11
Новый бизнес-пакет «Свобода для ИП» позволяет бесплатно переводить физлицам до 500 000 рублей ежемесячно. Стоимость бизнес-пакета - 500 рублей в месяц.

новости бизнесаВ пакет включено открытие расчетного счета, 5 платежных поручений, неограниченное количество внутренних платежей на счета юридических лиц, ежемесячное использование интернет-банка, переводы до 500 000 рублей в месяц на счета физлиц и личный счет предпринимателя. За переводы свыше 500 000 рублей комиссия составит 2%.

Пакет «Свобода для ИП» действует бессрочно, подключить его можно до 30 апреля 2023 г. Если предприниматель уже пользуется другим пакетом РКО, он имеет возможность перейти на новый пакет для ИП.

Подать заявку на подключение пакета можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 или у персонального менеджера.

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Фото: shutterstock.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : услуги для бизнеса РКО


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