Переподготовку ответственных за стройку срывают муниципалитеты в НСО

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова насторожил сигнал от Сибирского строительного университета. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве.
— Не все муниципалитеты, которые отвечают за строительство, прошли курсы переподготовки. Хотя университет их организовывал и принимал на переподготовку всех желающих, — подчеркнул Травников.
— В первую очередь будет поддерживать тех, кто научился правильно строить, —предупредил глава региона.
Андрей Травников также сообщил, что расслабляться рано, так как строить придется много и в части жилищного строительства, и в части социальных объектов.
— Просьба настраиваться на серьезную работу в 2024 году, — резюмировал губернатор.
Напомним, в этом году в Новосибирской области будет побит рекорд по вводу жилья — 2,8 млн кв метров. В том числе благодаря активному жилищному строительству в районах.
При этом в области сорвались сроки работ по строительству и ремонту ряда дорог и объектов, а также реализации проектов по благоустройству.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область планирует привезти на стройки региона около 2000 специалистов из Северной Кореи.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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