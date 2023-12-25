Переподготовку ответственных за стройку срывают муниципалитеты в НСО

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова насторожил сигнал от Сибирского строительного университета. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве.

— Не все муниципалитеты, которые отвечают за строительство, прошли курсы переподготовки. Хотя университет их организовывал и принимал на переподготовку всех желающих, — подчеркнул Травников.

— В первую очередь будет поддерживать тех, кто научился правильно строить, —предупредил глава региона.

Он предупредил, что в перспективе решения по распределению бюджетных средств на создание новых объектов будут приниматься решения исходя из того, как муниципалитеты умеют управлять стройкой.

Андрей Травников также сообщил, что расслабляться рано, так как строить придется много и в части жилищного строительства, и в части социальных объектов.

— Просьба настраиваться на серьезную работу в 2024 году, — резюмировал губернатор.

Напомним, в этом году в Новосибирской области будет побит рекорд по вводу жилья — 2,8 млн кв метров. В том числе благодаря активному жилищному строительству в районах.

При этом в области сорвались сроки работ по строительству и ремонту ряда дорог и объектов, а также реализации проектов по благоустройству.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область планирует привезти на стройки региона около 2000 специалистов из Северной Кореи.