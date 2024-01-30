Минтруд и Минздрав хотят упростить порядок оформления инвалидности

Чтобы сделать проще процедуру оформления инвалидности, Минтруд и Минздрав подготовили проект приказа, согласно которому перечень обследований для установления инвалидности будет сокращен на 250 позиций, а еще 250 предлагается признать заменяемыми на другие, пишет РБК.

По словам директора департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрия Лигомины, эти данные будут уже учтены при постановке диагноза.

В соответствии с документом, предполагается использование альтернативных исследований. Так, например, в настоящее время взрослые с диагнозом «туберкулез» обязаны сделать рентген легких и томографию, однако, по новым правилам, пациенту предложат сделать рентгенографию легких (обычную или цифровую) или спиральную компьютерную томографию.

Согласно обновленной версии приказа, сроки действия результатов некоторых обследований, анализов и осмотров врачей увеличиваются. Это касается порядка 950 исследований, добавил Дмитрий Лигомина.

Так, увеличиваются сроки действия заключения онколога, общего и биохимического анализов крови, анализа мочи, электрокардиограммы для взрослых людей с новообразованиями, приема травматолога-ортопеда для пациентов с последствиями травм нижних и верхних конечностей.

Уточняется, что при повторном направлении на медико-социальную экспертизу пациента, нуждающегося в паллиативной помощи, обследования, связанные с необходимостью транспортировки человека в больницу (например, на рентген, КТ или МРТ), действительны бессрочно.

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