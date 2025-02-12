Мэрия Новосибирска объявит еще два тендера на проектирование метро

В ближайшее время муниципалитет планирует объявить конкурс на проектирование еще двух объектов метрополитена. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе отчета на сессии горсовета.

— Конкурс будет объявлен на проектирование двух станций метрополитена и метродепо, — пояснил Кудрявцев.

Напомним, в настоящее время идет подведение итогов тендера по выбору подрядчика на проектирование строительства второго перегонного тоннеля к станции метро «Золотая Нива» Дзержинской линии. Судя по тендерной документации, на торги были поданы две заявки. Стартовая цена контракта составляла 133,6 млн рублей. В ходе торгов она была снижена до 104 миллионов. Победитель торгов пока не называется, его планируют объявить после подписания контракта.

В декабре 2024 года Максим Кудрявцев отмечал, что в бюджете на проектирование метрополитена заложены 350 млн рублей. Глава города также комментировал перспективы получения финансирования на строительство метрополитена.

— Проектирование — это огромная работа, которая требует привлечения большой команды инженеров. Возможно, этот процесс займет около года. Когда документация по проекту пройдет Госэкспертизу мы будем заявляться на получение финансирования на строительно-монтажные работы, — говорил Максим Кудрявцев.

В 2022 году комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивался в 26,7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что станцию метро «Спортивная» планируют запустить в конце 2025 года.