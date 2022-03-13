В феврале в Новосибирске резко подорожали овощи и фрукты

В феврале 2022 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с январем 2022 года повысились на 1,2%, в том числе на продовольственные товары — на 1,5%, непродовольственные товары — на 1,4%, услуги — на 0,3%, сообщает Новосибирскстат.

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Повышение цен было отмечено на апельсины на 16,9%, груши — на 15%, свежие огурцы — на 12,6%, морковь — на 9,6%, лимоны — на 9,1%, виноград — на 7,1%, белокочанную капусту — на 6,5%, сухофрукты — на 5,8%, бананы — на 5,7%. Снизились цены на чеснок на 7,1%, свежие грибы — на 4,6%, репчатый лук — на 1,7%, картофель — на 1,5%.

В группе кондитерских изделий выросли цены на натуральные шоколадные конфеты на 8,3%, печенье — на 6,3%, кексы, рулеты — на 4,7%, зефир, пастилу — на 3,3%, торты — на 1,4%. Снижение на 4% отмечено на шоколад.

В группе хлеба и булочных изделий повышение цен зарегистрировано на хлебобулочные изделия из муки различных сортов на 4,2%, хлеба из ржаной муки — на 4,1%. Снизились цены на хлопья из злаков (сухие завтраки) на 1,6%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже фруктовые соки на 10%, консервированные овощи — на 7,6%, черный перец — на 5,1%, соль — на 4,6%, сливочное масло — на 4,5%, сыры сычужные твердые и мягкие — на 3,4%, баранина — на 3%, сахар и куриные яйца — на 1,4%. Снизились цены на сырокопченую колбасу на 5,1%, манную крупу — на 4,4%, подсолнечное масло — на 3,3%, соленую и копченую рыбу — на 2,6%, пшено — на 2%, охлажденных и мороженых кур — на 1%.